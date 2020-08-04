İçişleri Bakanlığından halı saha açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

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Milyonlarca aday bu soruların cevabını merak ediyor: DGS 2020 sınav giriş yerleri sorgulama: DGS ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyenlerin gireceği ve merakla beklenen DGS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Milyonlarca adayın en çok merak ettiği konular ise "DGS 2020 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?" "DGS ne zaman yapılacak?" oldu. İşte merak edilen tüm detaylar...