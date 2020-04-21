Koronavirüs Haluk Levent yine gönülleri gönülleri kazandı Kızlarıma sahip çıkın diyen doktorun çocuklarına burs verecek
TÜRKİYE

Haluk Levent yine gönülleri gönülleri kazandı: 'Kızlarıma sahip çıkın' diyen doktorun çocuklarına burs verecek

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile 7'den 70'e ihtiyacı olan herkese destek veren sanatçı Haluk Levent, yine alkışlanacak bir yardıma imza attı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, ölmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" mesajı paylaşmış, binlerce insanın yüreğini burkmuştu. Sosyal medyada da gündem olan mesajın ardından harekete geçen Haluk Levent, Ahbap Derneği aracılığıyla Kalaycı’nın çocuklarına burs vereceklerini duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın, koronavirüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Anne ve babasını da 10 gün önce aynı sebepten kaybettiği öğrenilen Dr. Yavuz Kalaycı’nın son isteği ise yürek burkmuştu.

Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?
KORONAVİRÜS
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

"Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek hayata veda eden Kalaycı’nın mesajı meslektaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ahbap’lar el ele verdi: Haluk Levent sosyal medya üzerinden tek tek teşekkür etti
HAYAT
Ahbap’lar el ele verdi: Haluk Levent sosyal medya üzerinden tek tek teşekkür etti

Kalaycının mesajına şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, kayıtsız kalmadı. Levent Twitter'dan açıklama yaparak, Kalaycı’nın iki kızının eğitimi için, öğrenim hayatları boyunca burs yardımı yapacaklarını belirterek: Yavuz Kalaycının eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi ‘Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağolsunlar’ dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

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