Haluk Levent yine gönülleri gönülleri kazandı: 'Kızlarıma sahip çıkın' diyen doktorun çocuklarına burs verecek

İstanbul’da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın, koronavirüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Anne ve babasını da 10 gün önce aynı sebepten kaybettiği öğrenilen Dr. Yavuz Kalaycı’nın son isteği ise yürek burkmuştu.

KORONAVİRÜS Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

"Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek hayata veda eden Kalaycı’nın mesajı meslektaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Kalaycının mesajına şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, kayıtsız kalmadı. Levent Twitter'dan açıklama yaparak, Kalaycı’nın iki kızının eğitimi için, öğrenim hayatları boyunca burs yardımı yapacaklarını belirterek: “Yavuz Kalaycının eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi ‘Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağolsunlar’ dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.