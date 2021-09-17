Koronavirüs Hamileyken Kovid-19a yakalanan Yeşim Sencer Aşı olmadığıma çok pişmanım
TÜRKİYE

Hamileyken Kovid-19’a yakalanan Yeşim Sencer: Aşı olmadığıma çok pişmanım

Hamilelik sürecinde Kovid-19’a yakalanan ve aşı olmadığı için süreci ağır geçirdiğini belirten Yeşim Sencer, “Doğumdan önce Kovid oldum. Bir hafta boyunca izole oldum. Ağır bir şekilde geçirdim. Bebeğim ile birlikte hamilelik sürecimde yakalandım bu hastalığa. Biraz beni gebelikte zorladı açıkçası. Keşke aşı olabilseydim. Olmadım, güvenmedim aşıya ama pişman oldum. Daha kolay atlatabilirdim Kovid sürecini” dedi.

Haber Merkezi İHA
Hamileyken Kovid-19’a yakalanan Yeşim Sencer: Aşı olmadığıma çok pişmanım
Yeşim Sencer

İkinci çocuğuna hamileliği esnasında Kovid-19’a yakalanan Yeşim Sencer (30), hastalık sürecinin çok ağır geçtiğini söyledi. Kovid-19 aşısını olmadığını ve bundan dolayı çok pişman olduğunu belirten Sencer, tüm anne adaylarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

Sencer, “Doğumdan önce Kovid oldum. Bir hafta boyunca izole oldum. Ağır bir şekilde geçirdim. Bebeğim ile birlikte hamilelik sürecimde yakalandım bu hastalığa. Biraz beni gebelikte zorladı açıkçası. Keşke aşı olabilseydim. Olmadım. Güvenmedim aşıya. Ama pişman oldum. Daha kolay atlatabilirdim Kovid sürecini. Doğumhaneye giderken doktorlar bizi izole bir şekilde götürüyorlar. Cibinlik örtüyorlar bebeğe doğum esnasında bir bulaş olmasın diye. Bebek ayrı bir odaya alınıyor. Emzirirken dikkat ediyoruz ve emzirdikten sonra bir buçuk metre mesafede bırakıyoruz. Daha sonra tekrar maske ile emziriyoruz. Yani maskeyi hiçbir şekilde çıkarmıyoruz. Bebeğime bulaşmıştır diye çok korktum. Zaten evdeyken de aklım hep bebekteydi. Sancılarım artarken de acaba bebeğe mi geçiyor? Kovid sancısı mı yoksa doğum sancısı mı anlaşılmıyordu bir türlü. Keşke aşı olabilseydim. Güvenseydim aşıya keşke. Pişmanım keşke doğumdan önce aşı olsaydım. Mutlaka aşıyı olsunlar, aşıdan zarar yok. Ben buradan çıkar çıkmaz aşı olacağım. Bebeklerini korumaları için aşı olmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“Son 2 ayda Kovid’li gebelerimiz daha ağır seyrediyor, yoğun bakıma yatışlarda 4-5 kat artış görüyoruz”

Öte yandan son iki ayda Covid-19’a yakalanan gebelerde artış olduğunu ve yoğun bakımlara geçişte de 4-5 kat artış gözlemlendiğini kaydeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, bu gebelerin tamamının aşısız olduğunu belirtti.

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Elde edilen veriler ışığında uygulanan Kovid-19 aşılarının anne adaylarına ve bebeklere hiçbir zararı bulunmadığını vurgulayan Başhekim Tekin, aşı olmayan anne adaylarında Kovid-19’un çok ağır seyredebildiğini ve ölüm oranlarının da arttığını kaydetti. Prof. Dr. Moraloğlu, “Kovid-19 hastalığının gebeler için önemli bir risk faktörü olduğu ve gebeliğin kendisinin Kovid-19 pandemisi için bir risk grubu olduğu artık kanıtlandı. Yani hem Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi hem de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunu bütün raporlarında yayınladılar. Özellikle son aylarda Delta mutasyonuna uğraması ile birlikte tüm popülasyonda Kovid-19 enfeksiyonundaki artış ile birlikte gebelerde de daha sık görmeye başladık. Biz Kovid’in başından bu yana Ankara Şehir Hastanesi olarak tüm Kovid gebelere hizmet veriyoruz. Özel bir servisimiz var, özel ameliyathanemiz ve özel yoğun bakımlarımız var. Kendi şahsi tecrübemize de dayanarak söyleyebilirim ki pandeminin ilk günlerine göre özellikle son 2 ayda Kovid’li gebelerimiz daha ağır seyrediyor. Yoğun bakıma yatışlarda 4-5 kat artış görüyoruz. Yoğun bakımdan geri dönüşlerde azalma var ne yazık ki. Özellikle de anne ölümlerinde geçen seneye oranla 4-5 kat artış görüyoruz” şeklinde konuştu.

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“Hiçbiri aşılı değil, ne yazık ki gebe grubumuzda aşılanma oranı çok düşük”

Yoğun bakım servisinde tedavi gören ve vefat eden anne adaylarının tamamının aşısız olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, “Hiçbiri aşılı değil. Ne yazık ki gebe grubumuzda aşılanma oranı çok düşük. Biz pandeminin ilk safhalarında aşılar ülkemizde de yaygınlaşmaya başladığında da anket çalışması yapmıştık. Gebelere sormuştuk, ‘aşı hakkında ne düşünüyorsunuz’ diye. O da uluslararası bir dergide yayın oldu. Gebelerde aşı kabulü yüzde 35’lerdeydi. En büyük çekinceleri de ‘acaba bebeğime aşı zarar verir mi’ sorusu idi. İkincisi de aşıların gebelerde güvenilirliği ile elde yeterince veri yok diyorlardı. En önemli iki sebep buydu. Ama şu an özellikle son bir ayda mRNA aşılarının dünyada yaygın yapılması ile birlikte Amerika ve İsrail’den çok geniş serili gebe verileri yayımlandı. Artık elimizde yeterince veri var gerçekten. 139 bin gebe verisi var elimizde CDC ve DSÖ’nün yayımladığı. Görülüyor ki mRNA aşıları güvenli. Gebeliğin her ayında güvenle kullanılabilir. Bunlar zaten canlı virüs aşıları değil. Biz zaten önceden de gebelere canlı olmayan virüs aşılarını yapıyorduk. Grip aşısı, Hepatit aşısı ve tetanoz aşısını yapıyor ve hiçbir yan etki görmüyorduk. Yine yayınlanan verilere bakıldığında aşılanan ve aşılanmayan kıyaslandığında ne erken doğum ne düşük tehdidinde bir artış olmadığı, ne annede bir yan etki potansiyelinde artış yapmadığı, enfeksiyona sebebiyet vermediği gösterdi. Doğum sonrasında da bebeklerde herhangi bir sorun oluşturmadığına dair elimizde çok ciddi bir data var” diye konuştu.

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Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
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Ulugeçitkadı köyünde yaşayan, 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, 1 hafta önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne başvuran Demiroğlu'na, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu'nun bebeği, sezaryenle alınarak kuvöze koyuldu.
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. Demiroğlu ise dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Meral Demiroğlu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Cenaze namazı sırasında eşi Birol Demiroğlu (40), ayakta durmakta zorlanırken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, 1 çocuk sahibi Meral Demiroğlu'nun hamile olduğu için aşı yaptırmadığını belirtti.
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Öte yandan tedavi altındaki kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Covid-19 test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.
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Bebeği sezaryenle alınan Meral, koronavirüsten öldü
Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
Bartın'da koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu'nun (37) bebeği sezaryenle alındı. Hamile olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen Demircioğlu, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.


Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
FOTOĞRAF 7
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Bingöl’de yaşayan 3’üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne giderek test verdi. Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı.
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Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, 37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi.
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Son zamanlarda gebelerde vaka sayısı arttı <br><br> Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, “Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım” diye konuştu.
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Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti.
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Uzm. Dr. Pay, Özellikle son dönemde artan gebelerde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız. Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerekten, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız şeklinde konuştu.
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
Bingöl'de koronavirüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.


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