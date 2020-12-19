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Koronavirüs Haritası kıpkırmızı yoğun bakımlar neredeyse tamamen doluydu Samsun kısıtlamaya uydu sokaklar boş kaldı
TÜRKİYE

Haritası kıpkırmızı yoğun bakımlar neredeyse tamamen doluydu: Samsun kısıtlamaya uydu sokaklar boş kaldı

Haritası kıpkırmızı yoğun bakımlar neredeyse tamamen doluydu: Samsun kısıtlamaya uydu sokaklar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun’da sokaklar boş kaldı. Birkaç hafta önce Hayat Eve Sığar uygulamasında mezarlıklar hariç tüm bölgelerde haritanın kıpkırmızı olduğu Samsun'da kısıtlamalar sonrası vaka sayılarının azalması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Samsun
Samsun

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Samsun şehir merkezinde yalnızca denetim yapan polisler ve kısıtlamadan muaf çalışanlar görüntülendi.

Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Mecidiye Caddesi gibi insan yoğunluğunun çok olduğu yerler ıssızlığıyla dikkati çekti. Boş kalan sokaklar havadan da görüntülendi.

Kısa sürede yüzde 50 artış yaşandı

3 ay önce beyaz ve yeşilin hakim olduğu koronavirüs risk haritasında artan vakaların ardından Samsun adeta kıpkırmızıya boyandı. Yapılan açıklamalarda son hafta içinde Samsun’da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiği belirtildi.

Hayat Eve Sığar uygulamasında Samsun haritası.

Samsun'da koronavirüs hastasından halka mesaj: Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum
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Samsun'da koronavirüs hastasından halka mesaj: Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum
Samsun'da hastanede koronavirüs tedavisi gören 49 yaşındaki Mustafa Zeytin, yaşadığı anları anlattı. maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyduğu halde salgın hastalığına kapıldığını belirten Zeytin, 'Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum' dedi.


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