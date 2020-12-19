Haritası kıpkırmızı yoğun bakımlar neredeyse tamamen doluydu: Samsun kısıtlamaya uydu sokaklar boş kaldı

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Samsun şehir merkezinde yalnızca denetim yapan polisler ve kısıtlamadan muaf çalışanlar görüntülendi.
Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Mecidiye Caddesi gibi insan yoğunluğunun çok olduğu yerler ıssızlığıyla dikkati çekti. Boş kalan sokaklar havadan da görüntülendi.
Kısa sürede yüzde 50 artış yaşandı
3 ay önce beyaz ve yeşilin hakim olduğu koronavirüs risk haritasında artan vakaların ardından Samsun adeta kıpkırmızıya boyandı. Yapılan açıklamalarda son hafta içinde Samsun’da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiği belirtildi.