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TÜRKİYE

Hastanede yatak sorunu yok: Hastanelerdeki doluluk oranı nasıl?

Hastanede yatak sorunu yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP’li Mustafa Adıgüzel’in, bazı hastanelerde az sayıda yatakla ve daha çok yabancılara hizmet verildiği iddiasını yalanladı. Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinde bugüne kadar 235 bin kişiye hizmet verildiğini vurgulayan Koca, “Yatacak yerimiz de var, verecek cevabımız da” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin "sadece 246 yatakla hizmet verdiğine, daha çok yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara bakıldığına" yönelik iddialarına cevap verdi.

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MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

  • Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldıklarını belirtti. Bu hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini vurgulayan Koca, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi

202 kişi vefat etti

Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi. Dün 11 bin 672 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35, vefat sayısı 21 bin 295, ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1 olarak gerçekleşti.
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