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Koronavirüs Hastaneye başvuru yüzde 50 düştü
TÜRKİYE

​Hastaneye başvuru yüzde 50 düştü

Türkiye genelindeki ‘kısmi kapanma’ ve ardından gelen ‘tam kapanma’ olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Tüm Türkiye’de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumda” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hastaneye başvuru yüzde 50 düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bölge Değerlendirme Toplantısı için geldiği Edirne’de koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Koca, son haftalarda Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını belirterek, şunları kaydetti: “İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum.”

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SEMPTOM GÖSTERENE TEST

  • Vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurularak asılsız yorumların yapıldığına dikkati çeken Koca, “Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir.” diye konuştu.

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HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Test sayılarının düşmesinin vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucu olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şöyle devam etti: “Tüm Türkiye’de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız.”

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AŞI PROGRAMI HIZLANACAK

  • Bakan Koca, bayram sonrasında aşı programının hızlanacağını belirterek “Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var. Haziran itibariyle 40 yaş üstünü aşılamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 3-4 ay içinde 18 yaş üstünü aşılayacağız. 6 ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı gelecek. İlk sevkıyat bu ay” dedi. Koca bugünden itibaren muhtarların aşılama takviminin başlayacağını da ifade ederek muhtarların randevularını alabileceğini söyledi.

O PAYLAŞIMLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Bakan Koca, bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Kovid-19 tedavisi gören hastanın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak, kişinin Kovid ölümünün saklandığının iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, “İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir. Bu hasta kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde Kovid ölüsü olarak kayıtlıdır” dedi.

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