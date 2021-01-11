Hatay'da kumar baskınında şoke eden görüntüler: Uyuyor numarası yaptı yine de cezadan kaçamadı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması dikkat çekti.

Haber Merkezi 11 Ocak 2021, 15:32 Son Güncelleme: 11 Ocak 2021, 15:36 DHA