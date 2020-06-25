Havaalanlarında koronavirüs testinin ücreti ve ne kadar sürede sonuçlandığı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüste normalleşme sürecinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yürüttükleri diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Ersoy, hazırladıkları eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Otellerin tekrar hizmete girebilmesi için belli kriterler oluşturduklarını anımsatan Bakan Ersoy, özellikle Türkiye’ye en çok misafir gönderen 100 ülkeye turizm bölgelerindeki sağlık alt yapısının detaylarını da içeren bir dosya hazırladıklarını ve muhattaplarına gönderdiklerini belirtti.

Mehmet Nuri Ersoy

BÜYÜKELÇİLERİ ANTALYA’DA AĞIRLADIK

Yoğun bir diploması başlattıklarını anlatan Ersoy, yaşanan diplomasinin son aşamasını da bu hafta sonu Antalya’da gerçekleştirdiklerine değinerek, 1 Haziran itibarıyla sertifikasyon programını hayata geçirdiklerini dile getirdi. Otellerin aşamalı bir şekilde sertifikasyonunun başladığına işaret eden Ersoy, bu aşamada Türkiye’ye en çok yolcu veren 60 ülkenin büyükelçisini ve bu ülkelerin Türkiye’deki yerleşik basın mensuplarını da Antalya’ya davet ettiklerini anımsattı.

727 OTEL BAŞVURDU

Misafirlerin havalimanlarını da gözleme imkanı bulduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Cumartesiden itibaren yoğun bir şekilde kendi ülkelerinde de yayın yapıyorlar. Gezdiler, sorular sordular, açık olan otelleri gördüler, hem videosunu çektiler hem oradaki misafirlerle sohbet etme şansları oldu, şehrin içinde bazı noktaları gezip görme şansları oldu. En son kültür kısmını da Aspendos’ta yaptığımız bir organizasyonu da göstererek ülkelerine ve şehirlerine geri döndüler” dedi. Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye’nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu belirten Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’na ilişikin, “Başvuran otel sayısı 727’yi geçmiş, restoran sayısı da 900’lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var” dedi.

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EKOVİRÜS SÜRECİNE DÖNDÜ

Bazı ülkeler açısından koronavirüs sürecinin “ekovirüs” sürece döndüğünün altını çizen Ersoy, “Bu ülkeler de kendi sistemleri içindeki paranın yine bu ülke sınırları içinde harcanmasını kalmasını tercih ediyorlar. Bu ekonomik kriz sırasında o yüzden de paranın dışarı çıkmasını engelleyecek önlemler almaya çalışıyorlar” dedi.

2 SAATTE SONUÇLANIYOR

Alman mahkemelerinin zorunlu 14 günlük karantina sürecini bozduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti: “Bu seferde ‘48 saat içinde testi yapıp gelsin. Eğer negatifse kabul ederim’ dediler. 1 Temmuz’a kadar bütün havalimanlarımızda test merkezlerimizi açıyoruz. 1 Temmuz’a kadar turistik havalimanlarının tamamına biz bu test merkezlerini açıyoruz. Yoğun olanların birkaç tanesini de en geç 15 Temmuz’a kadar açacağız. Esas İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi yoğun olanları 1 Temmuz’a kadar diğerlerinde de 15 Temmuz’a kadar açıyoruz. Bir yolcu ülkesine gittiği zaman istiyorsa burada bir test yaptırıp, testin sonucunu da 15 avro gibi çok makul bir ücret yaptık. Neticesi 2 saat içinde çıkıyor. Ülkemize gelişte de giriş yapan turistlerin tamamının vücut ısıları ölçülüyor 37,8 derece ve üzeriyse veya herhangi bir semptom gösteriyorsa test merkezinde test yapılacak. Aksi takdirde teste gerek yok, bu test ücretsiz.”

İngiltere karantina kararını kaldırıyor

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, İngiliz hükümetinin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi ülkeye tatile gidenlerin dönüşlerinde kendilerini iki hafta süreyle karantinaya almaları kuralını kaldırmaya hazırlandığını duyurdu. Gazete, bu konudaki kararın, turizm sektörüne zaman tanımak için, hükümetin karantina programını gözden geçireceği pazartesi gününden önce açıklanmasının beklendiğini bildirdi. Gazete, İngiltere ile tatil merkezleri arasında kurulacak “hava köprüsünün” Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Avusturya ve Almanya’yı kapsayacağını yazdı. Listenin, enfeksiyon oranının İngiliz vatandaşlarının tatil dönüşü 14 gün kendilerini karantinaya almasını gerektirmeyecek kadar düşük olması kriterine göre hazırlandığı belirtiliyor.