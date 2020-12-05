Hem yaşlı hem maskesiz hem de alkollü Hem yaşlı hem maskesiz hem de alkollü Bursa’da 71 yaşındaki Yakup Y. uygulama noktasında 177 promil alkollü ve maskesiz yakalandı. 65 yaş üstü olmasına rağmen sokağa çıkma yasağına ihlal eden Yakup Y.’ye maske takmadığı için 900, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ise 3 bin 186 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi 05 Aralık 2020, 09:19 Son Güncelleme: 05 Aralık 2020, 09:22 DHA