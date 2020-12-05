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TÜRKİYE

Hem yaşlı hem maskesiz hem de alkollü

Hem yaşlı hem maskesiz hem de alkollü

Bursa’da 71 yaşındaki Yakup Y. uygulama noktasında 177 promil alkollü ve maskesiz yakalandı. 65 yaş üstü olmasına rağmen sokağa çıkma yasağına ihlal eden Yakup Y.’ye maske takmadığı için 900, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ise 3 bin 186 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
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Ekipler yaşlı adama 4 bin liralık idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa’da birçok bölgede polis tarafından uygulama noktaları kuruldu. Polis, bu noktalarda sokağa çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerindeki uygulama noktasına hızlı giren Yakup Y. yönetimindeki 16 HY 245 plakalı hafif ticari araç, polsi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde Yakup Y.'nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Maske takmayan Yakup Y.’ye alkol kontrolü yapıldı. Yakup Y.’nin 177 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Toplam 4 bin lira para cezasına çarptırıldı

Ekipler Yakup Y.’ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186, maske kuralına uymamaktan da 900 lira olmak üzere toplam 4 bin 86 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü aynı zamanda alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Nilüfer Polis Merkez Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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