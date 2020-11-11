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Koronavirüs HES kodu olmayan Zonguldaka giremeyecek
TÜRKİYE

HES kodu olmayan Zonguldak'a giremeyecek

Koronavirüs salgınının etkileri hala devam etmesine rağmen, tedbirlere uyulmaması nedeniyle ölüm ve vaka sayılarından her geçen gün artık yaşanıyor. Bulaş riskini azaltmak için farklı illerde, yeni tedbirler alınıyor. Son olarak Zonguldak Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kente girişine izin verilmesine karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Kurul, koronavirüs vakalarının il dışı kaynaklı olan vaka sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine kent girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine ve risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak belirlenen KYK yurtlarında izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine karar verdi.

Esenler’deki meydanlara 'HES' kodu ile girilecek
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Esenler’deki meydanlara 'HES' kodu ile girilecek

Etkinlikler ikinci bir emre kadar yasaklandı

Ayrıca tüm pazar yerleri HES kodu sorgulamasının yapılmasına, çay ocaklarında ise 15 gün süreyle masa ve sandalyelerin kaldırılmasına sadece iş yeri ve işletmelere çay ve içecek servisi yapılmasını kararlaştırdı. Sosyal izolasyonu temin amacıyla misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, kuran okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinlikler de ikinci bir emre kadar yasaklandı.

HES kodu nasıl alınır?
TEKNOLOJİ
HES kodu nasıl alınır?


  • Alınan kararlara uymayan kişilere ise 'Kabahatler Kanunu'nca 392 lira, iş yerlerine, işletmelere ve kurumlara ise 3 bin 180 lira, maske takma kuralına aykırı hareket edenlere de 900 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı: Güvenilir değil HES kodu sorgulansın
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