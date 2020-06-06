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Koronavirüs Hiç vaka yoktu ancak gelen misafirler işi tersine çevirdi Bir anda 75 kişi karantinaya alındı
TÜRKİYE

Hiç vaka yoktu ancak gelen misafirler işi tersine çevirdi: Bir anda 75 kişi karantinaya alındı

Türkiye’de koronavirüs salgını sürecini en başarılı şekilde yürüten ilçelerden olan Sivas’ın Divriği ilçesinde hiç vaka görülmezken, geçtiğimiz hafta şehir dışından gelen 3 misafirde tahlillerin pozitif çıkması nedeniyle 75 kişi karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Sivas Divriği
Sivas Divriği

Sivas’ın tarihi ve turistik ilçelerinden olan Divriği, koronavirüs salgını sürecini en başarılı şekilde yürüten ilçeler arasında yer alıyordu. İstanbul’dan Divriği’ye gelen bir kişinin dışında ilçede hiç vaka görülmemişti. Buna rağmen ilçe halkı tedbirleri elden bırakmadı. Alınan kararlara tamamiyle uyuldu. Ancak geçtiğimiz hafta dışarıdan gelen misafirlerin taşıdığı virüs ile bu durum değişti. İlçede faaliyet gösteren bir maden tesisine eğitim amaçlı gelen bir kişide şüphe üzerine yapılan testler pozitif çıktı. Bunun üzerine bu kişinin temasta bulunduğu çoğu maden işçisi 75 kişi bir binada karantina altına alındı. 75 kişide yapılan testlerde 3 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yapılan ikinci testlerde ise pozitif vaka sayıyı 1’e düştü. Her ihtimale karşı binada karantina süreci sürdürülüyor.

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök

İlçeye her giren 14 gün izole edildi

İlçelerinde yaşanan Covid-19 gelişmesinden bahseden Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, tüm misafirleri 14 gün izole ettiklerini belirtip, “Divriği Covit-19’u uzun süre hissetmemiş bir ilçemizdi. İstanbul’dan ilçemize gelen bir vatandaşımızın testi pozitif çıkınca Sivas’ta tedavisini tamamlayıp ilçemize gelmişti. Bunun dışında hiçbir vakamız yoktu. İlçemiz aynı zamanda büyük bir maden ilçesi. Bu maden şirketlerinde çalışanlar ilçemize geldiğinde bunları 14 gün boyunca karantinaya alıp bu sürecin sonunda görev yerlerine gitmeleri sağlanıyordu. Bu koduna firmalarımız da çok titiz davrandı. Onların gösterdiği bu titizliği en büyük katkıyı ise sayın kaymakamımız, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız ve hep birlikte ilçe halkımız verdi. Kaymakamlığımız vatandaşımızın sağlığı bozulmasın diye tüm önlemleri aldı” dedi.

Divriği

İlk kez vaka görüldü

  • Gök, istisnai bir durumun dışında ilçelerinde ilk kez Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, “Bu maden firmalarımıza gelen arkadaşlar 14 gün boyunca karantinada tutulup, bir sorun çıkmazsa çalışma alanlarına gönderiliyordu. 75 kişilik bir grup gelmişti. Bu grupta yapılan testlerde 3 kişinin testi pozitif çıktı. Bu grup yeniden karantinaya alındı. Arara ara testleri yapılıyor. Karantinadan çıkartmıyoruz. Çünkü önceliğimiz bu virüsün yayılmasını engellemek. Herkes de bu konuda çok duyarlı” dedi.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılması endişelendiriyor

Gök, seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile büyük şehirlerde yaşayan bir çok Divriliği’nin ilçelerine gelmeye başladığını ifade edip, "Seyahat kısıtlamasının ardından Sivas dışındaki bir çok hemşehrimizin Sivas’a gelmek isteyeceklerdir. Hemşehrilerimizin büyük bir bölümü büyük şehirlerde yaşıyor. Bu virüsün büyük şehirlerde daha fazla yayıldığını da biliyoruz. Yüzde 60 vakaların İstanbul’da olması herkesin dikkatli olmasını gerektiriyor. Herkesin sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Eğer kendinden şüphe ediyorsa mutlaka tedavi olmaları gerekiyor. Dışarıdan ilçemize gelen vatandaşlarımızın mutlaka 14 gün boyunda kendilerini evlerinde izole etmelerini istiyoruz. Gelip çarşı, pazara çıkmamalarını istiyoruz. Sadece kendi sevdiklerimizi kaybetmeyiz. Virüsü bulaştırdığımız kişiler de sevdiklerini kaybedebilir. Sağlığımız için maskesiz sokağa çıkmayalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, temizliğe dikkat edelim. Yaşam güzel. Hızlıca göçüp gitmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

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