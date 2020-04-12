Koronavirüs Hızlı tanı için kaydırma formülü Günlük test sayısı 30 bini aştı
TÜRKİYE

Hızlı tanı için kaydırma formülü: Günlük test sayısı 30 bini aştı

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 ile etkin bir şekilde mücadele devam ederken, Türkiye günlük test sayısını 30 binin üzerine çıkardı. Bu sayının önümüzdeki hafta için 50 bine ulaşması hedefleniyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs belirtisi gösteren hastalara yapılan testler 106 laboratuvarda değerlendiriliyor. Türkiye’de Ankara’da 7, İstanbul’da 15, İzmir’de 4, ve diğer şehirlerde birer laboratuvar olmak üzere 73 laboratuvar faaliyet gösteriyordu. Bu sayı kademeli bir şekilde artırılarak kısa süre içerisinde 106’ya ulaştı.

7 GÜN 24 SAAT MESAİ

  • Test, hasta ile ilgilenen doktorun karar vermesinin ardından 7/24 esasına göre çalışan bu 106 merkezden birine gönderiliyor. Eğer test yoğun olan bir laboratuvarda ise diğer laboratuvarlarla iletişim kurularak yoğunluğun az olduğu laboratuvara yönlendiriliyor. Böylece sonucun daha hızlı çıkması sağlanıyor.
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