Huzurevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Bakanlık, Türkiye genelinde vaka sayılarındaki artışı da dikkate alarak, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 ile mücadele sürecindeki önlemlerin etkin şekilde sürdürülmesine karar verdi.

Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müdürlüklerine Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık problemlerine müdahale konusunda izlenecek yöntemler, alınması gereken tedbirler ile daha önce alınan bazı önlemlerin devam ettirilmesine ilişkin genelge gönderildi.

Önlemlerin hassasiyetle uygulanmasının istendiği genelgeye göre, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan kişiler için en yakın sağlık birimi, kuruluşu ya da görevli sağlık heyetiyle iletişime geçilerek sağlık ekibinin yönlendirme, öneri ve görüşleri doğrultusunda tedbir alınıp işlem yapılmasına ilişkin uygulamaya devam edilecek.

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Kovid-19 saptanan ya da semptomları bulunan engelli ve yaşlıların hastaneye sevki sağlanacak. Sağlık kuruluşunca "taburcu" kararı verilenler ile görevli sağlık ekibi tarafından izolasyon önerilerek kuruluşta takibi gereken engelli ile yaşlıların, sosyal izolasyon ve kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil bir kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde bakım ve takipleri yapılacak.

Bu durumdaki kişiler, ek ünite bulunmaması durumunda, kuruluşta belirlenmiş sosyal izolasyon bloğu, sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında takip edilecek.

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İzinden dönen yaşlı ve engellilere Kovid-19 testi yapılacak

Öte yandan, Bakanlık, normalleşme adımları kapsamında kuruluşlardaki bazı uygulamalara, gereken tedbirler alınarak devam edilmesi kararı verdi.

Bu çerçevede, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşların en az 7 gün süreyle yakınlarının yanına gidebilmesine izin verilecek. İzinden dönen her kişi daha önce de olduğu gibi kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testine alınacak. Ayrıca engelli ve yaşlılar, izin dönüşlerinde 7 gün kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalacak.

Bakanlık, kuruluşlarda çalışan personelin en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasını da ikinci bir duyuruya kadar devam ettirecek.

FOTOĞRAF 17 Gerçek yaşını bilmediğini belirten 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadın, hemen tedaviye alındı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere 2 haftalık tedavinin sonunda da koronavirüsü yenmeyi başardı. Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu. Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte oğlu Hamdullah'ın (55) evine dönen Eşe Gelebek, 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi. Gelin Gebelek de eldiven ve maske kullandı. Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin, torununun torununun çocuğunu gördüğünü söyledi. Hamdullah Gelebek, annesinin gerçek yaşını bilmediğini, kimlikte ise 126 gözüktüğünü söyledi. Annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin, Yörük olması ile hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesi olduğunu ifade eden Hamdullah Gelebek, Annemin yüksek ateşi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. Burada yapılan testlerden sonra anneme koronavirüs teşhisi koydular. 7- 8 gün yoğun bakımda kaldı, 5- 6 gün de normal serviste kaldı. Taburcu olduktan sonra 14 gün de evde izole ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur diye konuştu. Eşe Gelebek'in gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz Yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde izole ettik. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok dedi. 400 torun sahibi 126 yaşındaki Eşe Nine dünyada koronayı yenen en yaşlı insan oldu Kahramanmaraş'ta, 13 çocuk ve yaklaşık 400 torun sahibi olan Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Nüfus kaydına göre 126 yaşında olan, ancak gerçek yaşını bilmediğini belirten Gelebek, dünyada hastalığı yenen en yaşlı kişi oldu.

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