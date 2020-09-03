Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Huzurevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı
TÜRKİYE

Huzurevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin süresini ikinci bir emre kadar uzattı. İl müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan kişiler için en yakın sağlık kuruluşuyla iletişime geçilerek tedbir alınıp işlem yapılacak. Kuruluşta, takibi gereken engelli ve yaşlılar, sosyal izolasyon ile kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde takip edilecek. Yakınlarının yanına izinli olarak gidenlere, kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testi yapılacak ve bu kişilerin 7 gün kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalması sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Bakanlıktan huzurevleri ve engelli bakım kuruluşları için genelge.
Bakanlıktan huzurevleri ve engelli bakım kuruluşları için genelge.

Bakanlık, Türkiye genelinde vaka sayılarındaki artışı da dikkate alarak, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 ile mücadele sürecindeki önlemlerin etkin şekilde sürdürülmesine karar verdi.

  • Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müdürlüklerine Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık problemlerine müdahale konusunda izlenecek yöntemler, alınması gereken tedbirler ile daha önce alınan bazı önlemlerin devam ettirilmesine ilişkin genelge gönderildi.

Önlemlerin hassasiyetle uygulanmasının istendiği genelgeye göre, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan kişiler için en yakın sağlık birimi, kuruluşu ya da görevli sağlık heyetiyle iletişime geçilerek sağlık ekibinin yönlendirme, öneri ve görüşleri doğrultusunda tedbir alınıp işlem yapılmasına ilişkin uygulamaya devam edilecek.

Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması: Ziyaretçi kabul edilmeyecek
KORONAVİRÜS
Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması: Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Kovid-19 saptanan ya da semptomları bulunan engelli ve yaşlıların hastaneye sevki sağlanacak. Sağlık kuruluşunca "taburcu" kararı verilenler ile görevli sağlık ekibi tarafından izolasyon önerilerek kuruluşta takibi gereken engelli ile yaşlıların, sosyal izolasyon ve kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil bir kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde bakım ve takipleri yapılacak.

Bu durumdaki kişiler, ek ünite bulunmaması durumunda, kuruluşta belirlenmiş sosyal izolasyon bloğu, sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında takip edilecek.

Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
KORONAVİRÜS
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

İzinden dönen yaşlı ve engellilere Kovid-19 testi yapılacak

Öte yandan, Bakanlık, normalleşme adımları kapsamında kuruluşlardaki bazı uygulamalara, gereken tedbirler alınarak devam edilmesi kararı verdi.

  • Bu çerçevede, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşların en az 7 gün süreyle yakınlarının yanına gidebilmesine izin verilecek. İzinden dönen her kişi daha önce de olduğu gibi kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testine alınacak. Ayrıca engelli ve yaşlılar, izin dönüşlerinde 7 gün kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalacak.

Bakanlık, kuruluşlarda çalışan personelin en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasını da ikinci bir duyuruya kadar devam ettirecek.

400 torun sahibi 126 yaşındaki Eşe Nine dünyada koronayı yenen en yaşlı insan oldu
FOTOĞRAF 17
Title
Gerçek yaşını bilmediğini belirten 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadın, hemen tedaviye alındı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere 2 haftalık tedavinin sonunda da koronavirüsü yenmeyi başardı. Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.
Title
Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte oğlu Hamdullah'ın (55) evine dönen Eşe Gelebek, 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi. Gelin Gebelek de eldiven ve maske kullandı.
Title
Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin, torununun torununun çocuğunu gördüğünü söyledi. Hamdullah Gelebek, annesinin gerçek yaşını bilmediğini, kimlikte ise 126 gözüktüğünü söyledi.
Title
Annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin, Yörük olması ile hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesi olduğunu ifade eden Hamdullah Gelebek, Annemin yüksek ateşi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. Burada yapılan testlerden sonra anneme koronavirüs teşhisi koydular. 7- 8 gün yoğun bakımda kaldı, 5- 6 gün de normal serviste kaldı. Taburcu olduktan sonra 14 gün de evde izole ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur diye konuştu.
Title
Eşe Gelebek'in gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz Yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde izole ettik. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
400 torun sahibi 126 yaşındaki Eşe Nine dünyada koronayı yenen en yaşlı insan oldu
Kahramanmaraş'ta, 13 çocuk ve yaklaşık 400 torun sahibi olan Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Nüfus kaydına göre 126 yaşında olan, ancak gerçek yaşını bilmediğini belirten Gelebek, dünyada hastalığı yenen en yaşlı kişi oldu.
Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu.

Koronavirüse yakalanan yaşlı çift tedavilerinin ardından taburcu oldu
OYNAT 00:36
Koronavirüse yakalanan yaşlı çift tedavilerinin ardından taburcu oldu
Sivas'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavilerinin ardından virüsü yenen Ali İhsan Corut (82) ile eşi Kamer Corut (78) taburcu edildi. Ali İhsan ve Kamer Corut'un taburcu olma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşlı çiftin hastane personeline ettiği dualar ise dikkat çekti.

Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
OYNAT 00:34
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Edirne'de yolcu minibüsüne maskesiz binen yaşlı kişinin, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Bebeğiyle kavganın ortasında kalan anne zor anlar yaşadı.

Yaşlı adam ceza almamak için yerde bulduğu maskeyi taktı
OYNAT 00:18
Yaşlı adam ceza almamak için yerde bulduğu maskeyi taktı
Kahramanmaraş'ta, yaşlı bir adamın yerde bulduğu maskeyi alıp takarak yoluna devam ettiği anlar sosyal medyada günün en fazla paylaşılan videolarından biri oldu.


Abone Ol Google News
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜİK merakla beklenen rakamları duyurdu.
Fransız asıllı bir Osmanlı zâbiti

Fransız asıllı
bir Osmanlı zâbiti

Avusturya ordularında Osmanlı'ya karşı savaştı.
Meiste yeni tahrik: Yunan cumhurbaşkanı adayı ziyaret edecek

Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Üç ilde<br>dev operasyon

Üç ilde
dev operasyon

​Binden fazla asker, polis ve korucu katılıyor.

Kayınpeder<br>dehşet saçtı

Kayınpeder
dehşet saçtı

Kızını bıçaklayan ve camdan atmaya çalışan damadını öldürdü.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.
Saçınız<br>bile ağrıyor!

Saçınız
bile ağrıyor!

​Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire uyardı..
Dört ilde<br>peş peşe çıktı

Dört ilde
peş peşe çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ben öldürmeseydim,<br>o beni öldürecekti

Ben öldürmeseydim,
o beni öldürecekti

Eşler arasında kavga kanlı bitti, kocasını pompalı tüfekle vurdu.
Bayıltana<br>kadar dövdü

Bayıltana
kadar dövdü

​Sinir krizi geçiren adam dehşet saçtı.
Bugün ve<br>yarın rekor kıracak

Bugün ve
yarın rekor kıracak

​Bakan Bekir Pakdemirli'den kritik uyarı..
Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Türk gazetecilerin fotoğraflarını ırkçı internet sitesinden paylaşarak hedef gösterdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.