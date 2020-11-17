İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri: Spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatrolar kapatılıyor

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul'dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul'da gerçekleşmektedir.

Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covid-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır."

KORONAVİRÜS İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

Bu kapsamda İBB olarak, bulaşın hem toplumda hem de çalışanlar arasında yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için, İBB’nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

REKLAM

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca'dan flaş "somut tedbir" açıklaması

1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma

3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.