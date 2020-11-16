Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken koruyucu önlemleri anlattı. Kovid-19 hastalığının beyinde bile hasar bırakabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Saraçoğlu, "İtalyanlar bunu 4 ay önce söylemişti. 'Kovid-19 aynı zamanda beyni de etkiliyor' dediklerinde Avrupa’da birçok bilim adamı gülmüştü 'Ya bu beyne gider mi?' diye. Evet, etkiliyor beyni, yani IQ’sunu en az yüzde 10 düşürüyor. Beyinde kalıcı tahribatlar yapabiliyor. Kovid-19'a karşı açabileceğiniz birtakım savaşlar var. Gerçekten isterseniz onu yenersiniz" diye konuştu.

"Adaçayı ve ebegümeci karışımı"

Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağız yoluyla vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, şunları söyledi:

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"İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede."

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"Müthiş etkili"

Prof. Dr. Saraçoğlu, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu, ancak Kovid-19’a ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetti.

Saraçoğlu, söz konusu karışımın burna da damlatılabileceğini söyleyerek, "Bir damlalıkla 3-4 damla çekeceksiniz, onunla kafanızı geri atarak iki burun deliğinize damlatacaksınız. Hemen oradaki sizi hapşırtacak olan karıncalanma ortadan kalkıyor. Müthiş etkili; sadece koronavirüse karşı mı? Mevsimsel gribe karşı, boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak, alerjiye bağlı oluşabilecek burun akıntısı, hepsi için geçerli bu söylediğim. Yani sadece Kovid-19’a özgü değil, mevsimsel gribe karşı da etkili. Boğaz mukozası ve burun mukozası üzerindeki o bakterilerin, virüslerin, yani mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir. Zaten bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var ama yayınlanmamış olan bir şey var; adaçayının içerisinde, bu virüse karşı onu fonksiyonel kılacak olan etken madde ebegümecinin içinde. Onun desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.

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"Uçucu yağlar ile zırh oluşturun"

Kovid-19 ile mücadelede uçucu yağların da önemli bir silah olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraçoğlu, içinde 'pentenil yağ asitleri' olan bu uçucu yağları koklayarak burna giren virüslerin etkisiz hale getirebileceğini anlattı.

Prof. Dr. Saraçoğlu, "Bu pentenil gruplar kokladığınız zaman yan yana diziliyor ve müthiş bir zırh oluşturuyor. Oldu mu size ikinci silah? Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Bunları koklayacaksınız. Ben kokluyorum 7-8 aydır" ifadelerini kullandı.

"Uçucu yağlar ile dezenfekte edin"

Uçucu yağların özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda havayı dezenfekte etmek amacıyla da kullanılabileceğini bildiren Prof. Dr. Saraçoğlu, "Mesela bu ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz" önerisini dile getirdi.

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"Lektin virüsün direncini kırıyor"

Kovid-19'a karşı koruyucu beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 'lektin' bakımından zengin gıdaları tüketmenin önemine işaret ederek, "Lektin dediğimiz bir yapı var, soya fasulyesinde, kuru fasulyede, buğdayda, mercimekte, nohutta bol miktarda lektin var. 'Bağışıklık sistemini güçlendirmek' demek vitamin meselesi değil. Bu C vitamini, E vitamini meselesi değil. Bu şekilde beslenmeyle olur, patlıcan da buna dahildir. Patlıcanda da çok güçlü lektinler var. Dolayısıyla burada ne yapıyorsunuz? Virüsün direncini kırıyorsunuz. Onun direncini kırınca siz onun karşısında güçlenmiş oluyorsunuz" mesajını verdi.

FOTOĞRAF 9 Diyarbakır’da hava sıcaklığının düşmesi, beraberinde mevsimsel gribi de getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs semptomlarıyla benzerlik gösteren mevsimsel gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi bitkilere yoğun talep gösterdi. Vatandaşlar sadece grip için değil, korona virüse karşı da bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla üzüm ürünlerine bağlı pestil, sucuk ve helvalara da ilgi gösterince, satışlar patladı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde aktarlık yapan Yakup Yolcu, kış aylarında doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yolcu, Korona virüs grip ile karıştırılıyor. Biz gribe çözüm bulabildik ama korona virüse hala çözüm bulamadık. Gribe çözüm karışımlarımız var 12 bitkiden oluşan çaylar, bunu kullanan hastalarımızın tamamı olumlu sonuçlarla dönüyor. Gribi tamamen çözüyoruz diyebiliriz. Onun yanı sıra çay kullanmak istemeyenler için zerdeçal ve zencefilin toz hali harnup pekmeziyle karıştırarak günde 3 defa kullanıldığında kesinlikle sonuç alınıyor. Bunu yıllardır deniyoruz, üzerinde çalışıyoruz, daha iyisini bulana kadar en iyisi bu. Kış aylarında bağışıklık sistemi düşüyor, korona virüse de davetiye çıkarıyor. Korona virüse karşı bağışıklık sistemi güçlendirmenin yolu, pestil, sucuk, pekmez, üzüm helvası gibi kendimizin yaptığı doğal ürünlerden geçiyor. Bu tarz doğal şireli ürünleri hastalarımıza verdiğimizde günü birlik kullanıldığında bağışıklık sistemi güçleniyor. Koronaya karşı savaş açmış oluyoruz, koronanın çözümü diyemem ama bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyebilirim. Rağbet çok yüksek eylül ve ekim aylarında taze ürünler gelmiş oluyor, bilen müşterilerimiz hemen gelip alıyor, bilmeyenlere ise tattırıyoruz, kesinlikle içerisine glikoz, şeker hiçbir şey katmadan kendi yaptığımız ürünleri satıyoruz dedi. Müşterilerden Hacı Şık ise 7 yıldır karışım aldığını kaydederek, karışımların iyi geldiğini, ailece karışımı kullandıklarını söyledi. Şık, daha önce korona virüse yakalandığını ve aktardan aldığı doğal ürünlerle bağışıklık kazandığını ve hastalığı atlattığını sözlerine ekledi. Sıcaklıklar düşünce vatandaşlar akın etti: Salgın nedeniyle satışları patladı Diyarbakır'da vatandaşlar, hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte ortaya çıkan mevsimsel gripten korunmak için aktarların yolunu tuttu. BiP'te paylaş

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