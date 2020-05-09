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Koronavirüs İçişleri Bakanı Soylu ricam var diyerek çağrıda bulundu O saatlerde sokağa çıkmayın
TÜRKİYE

İçişleri Bakanı Soylu 'ricam var' diyerek çağrıda bulundu: O saatlerde sokağa çıkmayın

Koronavirüs nedeniyle uzun zamandan beri sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yarın saat 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Uygulama öncesi sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söz konusu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşların sokağa çıkmamalarını istedi.

Haber Merkezi AA
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara 4 saat sokağa çıkma izni verilecek.
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara 4 saat sokağa çıkma izni verilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini hatırlatarak, kısıtlamanın olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan bu saatlerde dışarı çıkmamalarını rica etti.

DIŞARI ÇIKMAYIN!

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
"Bir ricam var." diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız, 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."

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