Koronavirüs İçişleri Bakanlığı 1 günlük bilançoyu açıkladı 2 bin 839 ceza kesildi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı 1 günlük bilançoyu açıkladı: 2 bin 839 ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
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Kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi toplu ulaşım araçları, AVM, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları denetlendi.

Gün boyu denetim yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 bin 229 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 22 bin 829 ekipten oluşan 91 bin 778 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimlerde 81 bin 97 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali), 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda toplam bin 411 işletme ve iş yeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 505 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri kapatıldı.

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