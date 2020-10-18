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Koronavirüs İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Koronavirüs Salgını konulu ek genelge gönderildi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak. Hıfzıssıhha kurullarında, Kovid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek. Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Kovid-19'a yönelik denetim yapılacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm dünyada devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Genelgede, Türkiye'de de Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik ek kurallar ve önlemlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Salgınla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine bazı kararlar alındığı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

  • "Tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair 'takip', 'denetim' ve 'uyarı' ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirlerle yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşürülerek karara bağlanacak. 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacak."

Genelgede bu kapsamda, 19 Ekim Pazartesi umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarının, 20 Ekim Salı şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogarların, 21 Ekim Çarşamba organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ile personel servislerinin, 22 Ekim Perşembe tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerin, 23 Ekim Cuma AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesislerinin, 24 Ekim Cumartesi kamuya açık alanların (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller), 25 Ekim Pazar berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları ile lunapark/tematik parkların denetleneceği bildirildi.

Denetimlerin, etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede planlanacağı ve uygulanacağı aktarılan genelgede, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacağı ifade edildi.

"Vatandaşlara maske ve fiziki mesafe konusu bir kez daha hatırlatılacak"

Havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağının öngörüldüğü, fiziki mesafenin hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu kaydedilen genelgede, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılacağı aktarıldı.

Genelgede, bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla ülke genelinde bazı anonsların yapılacağı belirtildi.

"Kararlara uymayanlara gerekli adli işlemler başlatılacak"

Son dönemde bildirim oranlarında düşüş yaşanması ve vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığına ilişki tespit ile Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespiti durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari, suç teşkil eden davranışlara yönelikse adli işlemlerin başlatılacağı hatırlatılan genelgede valiliklerden şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun bir an önce sağlanması istendi.

Genelgede, bu konuya ilişkin iş ve işlemlerin, İçişleri Bakanlığının denetim elemanlarınca yapılacak teftiş veya soruşturmalarda özellikle takip edileceğinin altı çizildi.

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