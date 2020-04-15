Koronavirüs İçişleri Bakanlığı açıkladı 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan bazı ilçe, belde ve köylerde devam eden karantina uygulaması ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.
227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

  • 15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726’ dır.

Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.''

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Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkan Veysel T.'yi durdurdu. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç, kendisine cezai işlem uygulamak isteyen polislere mecburen dışarı çıktığını söyledi.
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Annesinde yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine babası ve diğer 5 kardeşinin karantinaya alındığını kendisinin ise çalıştığını ve 13 gündür bir arkadaşının yanında kaldığını anlatan Veysel T., son gün olduğu için Bamyasuyu Mahallesi'ndeki evine gitmek istediğini söyledi.
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Bunun üzerine gencin ailesi ve Sağlık İl Müdürlüğü ile irtibata geçen polisler, Veysel T.'nin anlatımlarının doğru olduğunu belirledi.
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Karantinanın son günü olduğu için ailesinin yanına gitmesine izin verilmeyen Veysel T., polisler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait misafirhaneye götürüldü.
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Ailesi karantinada olan genç, gidecek yeri olmadığı için misafirhaneye götürüldü
Şanlıurfa'da, ailesi karantinada olan ve 13 gündür arkadaşlarının yanında kalan Veysel T. (19), sokağa çıkınca polislere yakalandı. Gidecek yeri olmadığı için mecburen eve gittiğini anlatan Veysel T., konaklaması için misafirhaneye götürüldü.

Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu
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Çaldıran ilçesinin Zülfübulak Mahallesi’nde ikamet eden 7 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alınmıştı.
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Mahalle giriş çıkışlara kapatılırken, köyün girişinde nöbet tutan güvenlik güçleri için de Kızılay tarafından çadır kuruldu.
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Açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi’nde bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucunda mahallenin karantinaya alındığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Çaldıran ilçesi çok soğuk, bu nedenle mahallenin girişinde nöbet tutan güvenlik güçleri üşümesin diye biz de Kızılay ekibi olarak çadır kurduk.”
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Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu
Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan mahallenin girişinde görev alan askerler için Kızılay tarafından çadır kuruldu.
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