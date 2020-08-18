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Koronavirüs İçişleri Bakanlığı açıkladı Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı: "Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak."

Haber Merkezi AA
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Yarın 81 ilde geniş çaplı denetim yapılacak.
DHA
Yarın 81 ilde geniş çaplı denetim yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelgede, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

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Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği'nin talimatlandırıldığı hatırlatılatılan genelgede, yarın ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirileceği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile 19 Ağustos Çarşamba günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

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Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sahaya indi. Denetim yapma için Ankara Mamak'ta halk otobüsüne binen Soylu, 'Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz' ifadesini kullandı.


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