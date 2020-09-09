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Koronavirüs İçişleri Bakanlığı duyurdu Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Ülke genelinde yarın, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimlerinin katılacağı kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi DHA
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak.
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi. Bu kapsamda korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 10 Eylül Perşembe günü tüm il ve ilçelerde bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “sağlık için hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
KORONAVİRÜS
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

Her yer tek tek denetlenecek

Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.


Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi sırasında bir kişi 'benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı
GÜNDEM
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi sırasında bir kişi 'benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı

Kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek

Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

  • Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge: Yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge: Yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek

Amirler sahaya inecek

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak. Genelgede vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak, gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi de istendi.


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