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Koronavirüs İçişleri Bakanlığı duyurdu Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetlemesi yapılacak
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetlemesi yapılacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetlemesi yapılacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' mottosuyla yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek. Denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak" denildi.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan korona virüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi.

Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

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