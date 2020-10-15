İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetlemesi yapılacak İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetlemesi yapılacak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' mottosuyla yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek. Denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak" denildi.

Haber Merkezi 15 Ekim 2020, 13:41 Son Güncelleme: 15 Ekim 2020, 13:58 DHA