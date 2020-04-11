Koronavirüs İçişleri Bakanlığı ekmek dağıtımına ilişkin açıklama Vefa Sosyal Destek Grubu sokaklarda olacak
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı ekmek dağıtımına ilişkin açıklama: Vefa Sosyal Destek Grubu sokaklarda olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hafta sonu geçerli olacak sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek dağıtımı ile ilgili "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Bakanlık bu konuda Valiliklere talimat gönderildiğini de açıkladı. Ayrıca Bakan Soylu, konunun hassasiyet ile takip edilmesi gerektiğini belirtirken, aksaklık olmaması noktasında tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ve fırıncılar sokaklarda olacak

Fotoğraf: Arşiv

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.

Soylu: Tedbir alın

Süleyman Soylu
  • Bakan Soylu, uygulamanın hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmasını istedi.
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