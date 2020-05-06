İçişleri Bakanlığından 81 ile sokağa çıkma yasağı genelgesi

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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 123 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 123 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı. Tunceli Valiliği, "Gülistan Doku kızımızı devletimizin tüm birimleri ile titizlikle ve kararlılıkla arama çalışmalarımız yapılmasına rağmen, huzur ortamı sağlanan ilimizde bu olayı bahane ederek bazı terör örgütleri ve fitne odakları tarafından ailenin ve hepimizin ortak acısının suistimal edilmesine de müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.