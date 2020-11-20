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Koronavirüs İçişleri Bakanlığından kısıtlamalarla ilgili son dakika açıklaması
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından kısıtlamalarla ilgili son dakika açıklaması

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirlerin uygulamaya gireceği zamanla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlerinin başlangıç saatlerini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanlığı, basında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması haberlerine yönelik, "Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili uygulama, genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama, genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacaktır. Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verildi.

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