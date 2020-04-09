Koronavirüs İçişleri Bakanlığından 20 yaş altı Özel Gereksinimi olan çocuk ve gençlerle ilgili ek genelge
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından 'özel gereksinim' genelgesi

İçişleri Bakanlığından 20 yaş altı 'Özel Gereksinimi' olan çocuk ve gençlerle ilgili ek genelge

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi.

Genelgede, 20 yaş altındakilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı. 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanı konulmuş ‘özel gereksinimi’ olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi istendi.

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi

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