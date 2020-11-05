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Koronavirüs İçişleri Bakanlığından valiliklere son dakika genelgesi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından valiliklere son dakika genelgesi

İçişleri Bakanlığından valiliklere son dakika genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi. Sokaklarda bulunan görevli ekip sayısı artırılacak, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılacak, toplu ulaşımdaki araçlar tek tek denetlenecek. İşte 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs denetimleri ile ilgili yeni genelgenin detayları.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere, “Koronavirüs salgını denetimleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgenin detayları

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede; cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısının daha da arttırılacağı, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabileceği, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacağı belirtildi.

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