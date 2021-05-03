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Koronavirüs İçişleri duyurdu Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 4 milyona dayandı
TÜRKİYE

İçişleri duyurdu: Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 4 milyona dayandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılana açıklamada, "Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10:00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir." denildi. Ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri duyurdu: Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 4 milyona dayandı
Arşiv

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma 27 Nisan Perşembe saat 19.00’da başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erecek uygulama kapsamında denetimler de sıkılaştırıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan - 3 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

3 milyon 948 bin 265 kişiye muafiyet belgesi

3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlendi.

Manuel belgelere 7 Mayıs'a kadar izin

Manuel doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresi de 3 Mayıs'tan 7 Mayıs'a uzatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması: Süre uzatıldı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması: Süre uzatıldı

İzin belgesi denetiminde şaka gibi olay: Polise yazar kasa fişi gösteren sürücü cezadan kaçamadı
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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurdu.
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Araçlarda bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca polisler vatandaşlara tam kapanma sürecinde muafiyet kazanmaları için e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaları gerektiğini hatırlattı.
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Yapılan denetimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, görevli polis memurlarına yazarkasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaçamadı.
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Ticari aracıyla denetime takılan vatandaş, Belgelerim var, yazarkasa benim adıma olduğu için, fişini göstermem yeterli oluyordu şimdiye kadar. Esnafız çünkü dükkan benim üzerime. Yük nakli yapıyoruz, aracım ticari olarak geçiyor zaten. Lojistik ve nakliye muaf olduğu için şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım dedi.
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Öte yandan, bir kadın sürücü ise yapılan kontrollerde polise basın kartı vererek denetim noktasından geçmek istedi.
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Yapılan incelemelerde basın kartının sahte olduğu anlaşıldı. Kartının gerçek olduğunu iddia eden kadın sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerinin plakalarını cep telefonuna kaydetti.
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Yapılan kimlik sorgulamasında kadın sürücünün sabıkası olduğu öğrenildi.
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Polis ekipleri kadın sürücüyü Dudullu Polis Merkezi'ne götürerek hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlattı.
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İki sürücüye de sokağa çıkma kısıtlaması süresinde dışarıda bulundukları için 3 bin 460 lira cezai işlem uygulandı.
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İzin belgesi denetiminde şaka gibi olay: Polise yazar kasa fişi gösteren sürücü cezadan kaçamadı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, İstanbul Ataşehir'de oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, görevli polis memurlarına yazar kasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaçamadı.


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