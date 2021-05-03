İçişleri duyurdu: Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 4 milyona dayandı

Ticari aracıyla denetime takılan vatandaş, Belgelerim var, yazarkasa benim adıma olduğu için, fişini göstermem yeterli oluyordu şimdiye kadar. Esnafız çünkü dükkan benim üzerime. Yük nakli yapıyoruz, aracım ticari olarak geçiyor zaten. Lojistik ve nakliye muaf olduğu için şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım dedi.