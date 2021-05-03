İçişleri duyurdu: Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 4 milyona dayandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılana açıklamada, "Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10:00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir." denildi. Ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtildi.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma 27 Nisan Perşembe saat 19.00’da başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erecek uygulama kapsamında denetimler de sıkılaştırıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan - 3 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.
3 milyon 948 bin 265 kişiye muafiyet belgesi
3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlendi.
Manuel belgelere 7 Mayıs'a kadar izin
Manuel doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresi de 3 Mayıs'tan 7 Mayıs'a uzatılmıştı.