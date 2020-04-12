İçişleri: Vatandaşlarımız karara yüksek oranda uyum sağladı

İçişleri Bakanlığınca, 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, alınan karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.

FOTOĞRAF 9 Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Ayvansaray'da metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu​ Tarihe tanıklık edecek fotoğraflar: İstanbul sessizliğe büründü Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. BiP'te paylaş

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Bazı illerde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi" bilgisi verildi.

Açıklamada, vatandaşlara, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür edildi.

KORONAVİRÜS 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Kimler sokağa çıkabilecek