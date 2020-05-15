İçişleri’nden 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge: Bu gece 00.00'da başlayacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edecek.
16 Mayıs cumartesi ve 17 Mayıs pazar günleri ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.
Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.
Açıklamada, bu gece saat 24.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00’a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşların yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri korona virüsle mücadele kapsamında son derece önemli olduğu vurgulandı.
Bu kapsamda özellikle bugün saat 15.00 ile 24.00 arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler devam edecek.
Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu vb. işyerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM’lerde 10m’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacak. Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.”
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini verirken sergilediği nezaketle ve naifliğiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Burhan amca, yıllar sonra yeniden mutluluğu yakaladı.
Koronavirüs salgını sürecinde şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara çıkan ve bacağında dört damarı tıkanan Burhan amca, Mersin'de yaşayan kızı ve damadı tarafından yaklaşık 1,5 ay önce kente getirildi.
Bu süreçte hastanede bypass ameliyatı olan ve ayağındaki yaranın tedavisi halen süren Burhan amca, kızı Deniz ve damadı Şehmuz Öztaş'ın merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evinde, 5 yıl evli kaldığı ve 1990 yılında boşandığı eski karısı Melek Gökaslan ile de 30 yıllık aranın ardından bir araya geldi.
Günlerini evde birlikte geçirmeye başlayan çift arasında yıllar sonra yeniden sevgi filizleri yeşermeye başladı.
Bu yakınlığın ardından Burhan amca, eski eşi Melek Gökaslan ile yeniden evlenmek istediğini söyledi.
Melek Gökaslan'ın bu talebi kabul etmesiyle kızı, damadı ve torunları büyük sevinç yaşadı.
Talepleri Mezitli Belediyesine iletilen Burhan Kılıçkını ile Melek Gökaslan çifti, yapılan hazırlıkların ardından bugün yeniden nikah masasına oturdu.
Mezitli Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen nikah törenine maskeleriyle katılan çift, virüs tehlikesi nedeniyle çok az sayıda davetlinin katılımıyla nikah tazeledi.
Burhan amca, 77 yaşında yeniden mutluluğu yaşarken, çiftin nikahlarını da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. İmzaların atılmasının ardından duygularını paylaşan Burhan amca, “Tabi ki mutluyuz. İsterim ki, tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar. Yıllarca birbirimizle hayat yaşadık. Daha sonra hiçbir sorun, kavga dövüş olmadan ayrıldık. Şu anda 30 yıl aradan sonra hayatımızı üç günlük dünyada birleştirdik. Mutluyuz, çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi.
Yeniden Kılıçkını soyadını alan Melek Hanım ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Sözlerim yetmez mutluluğumu anlatmaya. Ayrıldıktan sonra uzun yıllar babamla yaşadım. Babam vefat edince de ablamla yaşadım ve evlenmeyi hiç düşünmedim. Kızıma hep 'Baban nasıl?' diye soruyordum. Kısmet oldu, çok mutluyum. 30 yıl boyunca hiç görüşmedik, telefonla bile görüşmemiştik. Burhan Bey, evde de dışarıda da hep nazikti. Zaten onun bu kibarlığına hayran olduğum için yeniden 'evet' dedim, çünkü hiç kırmadı beni. Biz birbirimizi öperek ayrıldık ama nasipmiş tekrar bir araya geldik. Mutluyuz ikimiz de diye konuştu.
Törende çifte, içinde erguvan tohumu olan bir kalem hediye eden Başkan Tarhan da Burhan amcayı tüm Türkiye'nin korona virüs döneminde nezaketiyle ve beyefendiliğiyle tanıdığını vurguladı. Tarhan, “Biz de kendisini Mezitli'de ağırlamaktan çok mutluyuz. Ayrıca çiftimizi bugün nikah salonunda ağırlamaktan da mutlu olduk. Verdiğimiz erguvan tohumunu büyütmelerini ve gölgesinde eşiyle birlikte mutlu yaşam geçirmelerini diliyorum. Korona virüs sürecinde gösterdiği nezaketin tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin bu süreçte sevgiye çok ihtiyacımız var. Onu Burhan ağabeyimiz gösterdi topluma. Sevgi dolu bir ömür geçirmelerini ve mutlu olmalarını diliyorum ifadelerini kullandı.
Nikah töreninin ardından Başkan Tarhan, Burhan amca ve eşi Melek Hanımı evlerine makam aracıyla uğurladı.
Burhan amca 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yenide nkavuştu
Türkiye'nin, koronavirüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu. Ayrı kaldıkları 30 yıl boyunca hiç görüşmeyen çifti, korona salgını birleştirirken, mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin nikahlarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.
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Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşan yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları da hayatımızın bir parçası haline geldi.
Kısıtlamaların olmadığı günlerde trafik yoğunluğunun haftadan haftaya arttığı gözlemlenirken, Yandex Navigasyon bu dönemle ilgili bir analiz hazırladı.
Yandex, 1 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında sadece hafta içi ve sokağa çıkma yasağı olmayan günleri dikkate alarak 15.00-22.00 saatleri arasında meydana gelen trafik derecelerini ve trafiğin zirveye ulaştığı noktaları inceledi.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarının hemen ardından, 4 Mayıs ve 11 Mayıs Pazartesi günlerinde İstanbul’un akşam trafiği yoğunluğu, 1’den 10’a kadar numaralandırılan derecelendirme sistemine göre 6 dereceyi buldu.
Yandex Navigasyon’un analizine göre İstanbul’un trafik yoğunluğundaki artış, mayıs ayında da devam ediyor.
Nisan ayında akşam saatlerinde trafik yoğunluğu maksimum 5 derece seviyesindeyken, mayıs ayında 6 dereceye kadar çıktığı günler oldu.
Her iki ayda da cuma ve pazartesi günleri trafik yoğunluğunun en belirgin arttığı günler olarak kayda geçti.
Genel ortalamaya bakıldığında da trafik derecesi bakımından nisan ayı ortalaması 2.8 seviyesindeyken, mayıs ayı ortalaması şu ana dek 4.7 seviyesine ulaştı.
Yandex Navigasyon'dan dikkat çeken trafiğini analizi: İstanbul’da özellikle akşam saatlerinde yoğunluk artıyor
Türkiye'nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, Covid-19 pandemisi döneminde İstanbul'da meydana gelen trafik hareketlerini farklı bir açıdan inceledi. 1 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasaklarının dışında kalan hafta içi günleri dikkate alan Yandex Navigasyon, yoğun akşam saatlerinin trafik derecelerini ortaya çıkardı.
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COVID-19 salgını, nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçmişti. 2 ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar.
Peki kitlesel bir uzaktan çalışma deneyiminin ardından çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı?
Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, özellikle tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirterek ofise dönerken geçişi daha pürüzsüz hale getirmek için göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımını sıralıyor.
1. Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın. Haftalarca süren uzaktan çalışmanın yol açabileceği dijital karmaşayı temizlemek, çalışanlar ofise dönmeye başladığında oldukça önemli bir öncelik olacaktır. İş ile alakalı olmayan yazılımlar, video konferans yazılımları, oyunlar ve diğer indirilen dosyalar risk yaratabilir. Bu nedenle hem bilgisayarlardaki riskleri azaltmak hem de depolama alanı açmak için tüm cihazların genel bir virüs taramasından geçmesi ve gereksiz yazılım ve dosyalardan temizlenmesi gerekiyor.
2. Tüm parolaları sıfırlayın. Çalışanlarınız büyük olasılıkla evdeyken yeni hizmetlerde veya cihazlarda sürekli aynı parolaları kullanmış ve muhtemelen erişim kimlik bilgileriyle ilgili güvenli olmayan alışkanlıkları tekrarlamışlardır. Bununla birlikte parolalarını bu süreçte aileleriyle veya arkadaşlarıyla paylaşmaları da mümkündür. Kritik sistemlere, uygulamalara ve verilere erişim için tüm parolaları ve kimlik bilgilerini sıfırladığınızdan ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın aktif olduğundan emin olun.
3. Kişisel cihazların ofisteki kurumsal ağa bağlanmasını sınırlandırın. Evden çalışmaya geçen bazı şirketlerin uzaktan çalışmak için yeterli ekipmana sahip olmamaları ya da sadece kişisel tercihler nedeniyle bazı çalışanlar kendi dizüstü bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda, bu dizüstü bilgisayarları ofise döndüklerinde yanlarında getirmeleri, kurumsal ağa bağlanmaları ve evde yaptıkları gibi çalışmaya devam etmeleri muhtemeldir. Bu cihazları kapsayan bir uç nokta koruma çözümü kullanılmadıysa, bu cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Buradaki en iyi yaklaşım, bu cihazların şirket ağına geri dönmesine izin vermemektir.
4. İşletim sistemini ve yazılımları güncelleyin. Güncel olmayan işletim sistemleri veri ihlallerini kolaylaştırabilir. Uzaktan çalışırken bazı çalışanlar güncellemeleri göz ardı etmiş veya süresiz olarak yeniden planlamış olabilir. Ayrıca, şirket içinde bırakılan bazı bilgisayarlar ve sunucular bu süre boyunca kapatılmış olabilir. Ofise dönüşte mevcut tüm yazılım yamalarını ve güncellemeleri kurmak önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede ofise dönen tüm cihazlarda tüm yazılımların yamalı olduğundan emin olun.
5. Kullanılan USB ve taşınabilir hard disklere dikkat edin. Evden çalışan birçok çalışan bu süreçteki tüm çalışmalarını ofise taşımak isteyecektir. Ancak kişisel depolama cihazlarının şirket ortamında yasaklanması ve şirket bilgisayarlarına ve ağlarına bağlanmasına izin verilmemesi gerekir. Yetkisiz USB ve diğer çevresel aygıtları engellemek için cihaz kontrolünü zorunlu kılmanız gerekir.
6. EDR çözümünüzün güncel olduğundan ve çalıştığından emin olun. EDR, açılımı Endpoint Detection and Response olan ve siber tehditleri sürekli izleyerek bunlara yanıt veren bir siber teknolojidir. Güncellenmiş bir EDR çözümü, dizüstü bilgisayarları evde güvenceye almak için çok önemliydi ve elbette çalışma ortamındaki tüm cihazları güvence altına almak için çok önemlidir. Bazı çalışanların cihazlarında belirli eylemleri gerçekleştirmek için güvenlik yazılımını devre dışı bırakması gerekmiş olabilir. Tüm uç noktalarınızın etkin ve güncel bir EDR çözümüne sahip olduğundan emin olun.
7. Yeni çalışanları siber güvenlik konusunda eğitin. Bazı şirketler COVID-19 salgını sırasında yeni çalışanlara ihtiyaç duydu ve onları uzaktan işe aldı. Bu çalışanlar ofise taşınma konusunda benzersiz bir deneyime sahip olacaklar. Bu nedenle mevcut siber güvenlik politikanıza uymaları için eğitimden geçirmeyi unutmayın.
Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı: Evden ofise geçecek şirketler için 7 güvenlik adımı
İki ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirten uzmanlar, ofise dönerken göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımlarını sıralıyor.