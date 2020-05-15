İçişleri’nden 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge: Bu gece 00.00'da başlayacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edecek.

16 Mayıs cumartesi ve 17 Mayıs pazar günleri ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Açıklamada, bu gece saat 24.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00’a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşların yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri korona virüsle mücadele kapsamında son derece önemli olduğu vurgulandı.

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Bu kapsamda özellikle bugün saat 15.00 ile 24.00 arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler devam edecek.

Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu vb. işyerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM’lerde 10m’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacak. Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.”

FOTOĞRAF 12 Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini verirken sergilediği nezaketle ve naifliğiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Burhan amca, yıllar sonra yeniden mutluluğu yakaladı. Koronavirüs salgını sürecinde şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara çıkan ve bacağında dört damarı tıkanan Burhan amca, Mersin'de yaşayan kızı ve damadı tarafından yaklaşık 1,5 ay önce kente getirildi. Bu süreçte hastanede bypass ameliyatı olan ve ayağındaki yaranın tedavisi halen süren Burhan amca, kızı Deniz ve damadı Şehmuz Öztaş'ın merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evinde, 5 yıl evli kaldığı ve 1990 yılında boşandığı eski karısı Melek Gökaslan ile de 30 yıllık aranın ardından bir araya geldi. Günlerini evde birlikte geçirmeye başlayan çift arasında yıllar sonra yeniden sevgi filizleri yeşermeye başladı. Bu yakınlığın ardından Burhan amca, eski eşi Melek Gökaslan ile yeniden evlenmek istediğini söyledi. Melek Gökaslan'ın bu talebi kabul etmesiyle kızı, damadı ve torunları büyük sevinç yaşadı. Talepleri Mezitli Belediyesine iletilen Burhan Kılıçkını ile Melek Gökaslan çifti, yapılan hazırlıkların ardından bugün yeniden nikah masasına oturdu. Mezitli Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen nikah törenine maskeleriyle katılan çift, virüs tehlikesi nedeniyle çok az sayıda davetlinin katılımıyla nikah tazeledi. Burhan amca, 77 yaşında yeniden mutluluğu yaşarken, çiftin nikahlarını da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. İmzaların atılmasının ardından duygularını paylaşan Burhan amca, “Tabi ki mutluyuz. İsterim ki, tüm insanlar da bizim gibi mutlu yaşasınlar. Yıllarca birbirimizle hayat yaşadık. Daha sonra hiçbir sorun, kavga dövüş olmadan ayrıldık. Şu anda 30 yıl aradan sonra hayatımızı üç günlük dünyada birleştirdik. Mutluyuz, çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Yeniden Kılıçkını soyadını alan Melek Hanım ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Sözlerim yetmez mutluluğumu anlatmaya. Ayrıldıktan sonra uzun yıllar babamla yaşadım. Babam vefat edince de ablamla yaşadım ve evlenmeyi hiç düşünmedim. Kızıma hep 'Baban nasıl?' diye soruyordum. Kısmet oldu, çok mutluyum. 30 yıl boyunca hiç görüşmedik, telefonla bile görüşmemiştik. Burhan Bey, evde de dışarıda da hep nazikti. Zaten onun bu kibarlığına hayran olduğum için yeniden 'evet' dedim, çünkü hiç kırmadı beni. Biz birbirimizi öperek ayrıldık ama nasipmiş tekrar bir araya geldik. Mutluyuz ikimiz de diye konuştu. Törende çifte, içinde erguvan tohumu olan bir kalem hediye eden Başkan Tarhan da Burhan amcayı tüm Türkiye'nin korona virüs döneminde nezaketiyle ve beyefendiliğiyle tanıdığını vurguladı. Tarhan, “Biz de kendisini Mezitli'de ağırlamaktan çok mutluyuz. Ayrıca çiftimizi bugün nikah salonunda ağırlamaktan da mutlu olduk. Verdiğimiz erguvan tohumunu büyütmelerini ve gölgesinde eşiyle birlikte mutlu yaşam geçirmelerini diliyorum. Korona virüs sürecinde gösterdiği nezaketin tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin bu süreçte sevgiye çok ihtiyacımız var. Onu Burhan ağabeyimiz gösterdi topluma. Sevgi dolu bir ömür geçirmelerini ve mutlu olmalarını diliyorum ifadelerini kullandı. Nikah töreninin ardından Başkan Tarhan, Burhan amca ve eşi Melek Hanımı evlerine makam aracıyla uğurladı. Burhan amca 30 yıl önce ayrıldığı eşiyle yenide nkavuştu Türkiye'nin, koronavirüs sürecindeki nezaketiyle tanıdığı 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı ve hiç görüşmediği eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile bugün yeniden nikah masasına oturdu. Ayrı kaldıkları 30 yıl boyunca hiç görüşmeyen çifti, korona salgını birleştirirken, mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin nikahlarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

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FOTOĞRAF 8 Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşan yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları da hayatımızın bir parçası haline geldi. Kısıtlamaların olmadığı günlerde trafik yoğunluğunun haftadan haftaya arttığı gözlemlenirken, Yandex Navigasyon bu dönemle ilgili bir analiz hazırladı. Yandex, 1 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında sadece hafta içi ve sokağa çıkma yasağı olmayan günleri dikkate alarak 15.00-22.00 saatleri arasında meydana gelen trafik derecelerini ve trafiğin zirveye ulaştığı noktaları inceledi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarının hemen ardından, 4 Mayıs ve 11 Mayıs Pazartesi günlerinde İstanbul’un akşam trafiği yoğunluğu, 1’den 10’a kadar numaralandırılan derecelendirme sistemine göre 6 dereceyi buldu. Yandex Navigasyon’un analizine göre İstanbul’un trafik yoğunluğundaki artış, mayıs ayında da devam ediyor. Nisan ayında akşam saatlerinde trafik yoğunluğu maksimum 5 derece seviyesindeyken, mayıs ayında 6 dereceye kadar çıktığı günler oldu. Her iki ayda da cuma ve pazartesi günleri trafik yoğunluğunun en belirgin arttığı günler olarak kayda geçti. Genel ortalamaya bakıldığında da trafik derecesi bakımından nisan ayı ortalaması 2.8 seviyesindeyken, mayıs ayı ortalaması şu ana dek 4.7 seviyesine ulaştı. Yandex Navigasyon'dan dikkat çeken trafiğini analizi: İstanbul’da özellikle akşam saatlerinde yoğunluk artıyor Türkiye'nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, Covid-19 pandemisi döneminde İstanbul'da meydana gelen trafik hareketlerini farklı bir açıdan inceledi. 1 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasaklarının dışında kalan hafta içi günleri dikkate alan Yandex Navigasyon, yoğun akşam saatlerinin trafik derecelerini ortaya çıkardı. BiP'te paylaş

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