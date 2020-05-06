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Koronavirüs İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDKya destek Haksız kesilen tutar iade edilsin
TÜRKİYE

İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK’ya destek: Haksız kesilen tutar iade edilsin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Başlatılan soruşturmaya destek veren vatandaşlar fazla kesilen tutarın iadesini istedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaş, fazla kesilen tutarın iadesini istedi.
Vatandaş, fazla kesilen tutarın iadesini istedi.

Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında EPDK, aldığı kararla özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasını devreye almıştı. Bu süreçte karantina altında olmayan illerde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam etti.

EPDK soruşturma başlattı

İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini değerlendiren EPDK, İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre, abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi. Bunun üzerine EPDK, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

EPDK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması
EKONOMİ
EPDK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması

“Bize fazla yazıldığını düşünüyorum”

Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturalarının yüksek geldiğinden şikayet ederek duruma tepki gösterdi. Yüksek fatura geldiğini anlatan Kazım Menteş isimli vatandaş, “Faturalarım kışa göre daha fazla geldi. Kışın İGDAŞ’a 300 lira verirken şuan 370 lira fatura ödedim. Bize fazla yazıldığını düşünüyorum yakmadım kombim kapalıydı. Bu şartlarda hakkımı da helal etmiyorum. Bunu kimle görüşeceğiz bilmiyorum ama Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum muhakkak bu durum çözülsün, vatandaşa yazık. Doğru düzgün çalışmıyoruz faturalardan yana çok mağduruz” dedi.

“47 günlük fatura hesaplanmış 900 lira gelmiş”


  • Bir başka doğalgaz kullanıcısı Enes Türkmen ise “Ben de doğalgaz kullanıcısıyım 47 günlük fatura hesaplanmış 900 lira gelmiş. En yüksek faturam da Şubat’ta gelmiş o da 347 liraydı. Şimdi gelen 47 gün 900 lira. Bu kadar kullanmadık fazla. Ben de şikayet ettim dönüş bekliyorum” diye konuştu.

“Paralar iade edilsin"


Erdal Tavla isimli vatandaş ise, “Benim doğalgaz faturam ortalama aylık 200 lira geliyordu ama bu ay 350 lira gibi bir rakam geldi. Biz de bundan şikayetçiyiz. Bence fazla yazıldı, biz normalde çoğu zaman gündüzleri evde kimse olmadığı için doğalgazı en düşük derecede kullanıyoruz. Başlatılan soruşturmayı da doğru buluyoruz. Talebimiz fazla alınan paraların iade edilmesi” şeklinde konuştu.

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