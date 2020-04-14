Koronavirüs İHHdan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
TÜRKİYE

İHH'dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi

İHH, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı hediye paketleri teslim etti. Paketlerden bugüne kadar 30 hastanede 20 bin sağlıkçı istifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.
Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgın hastalığının etkilerine karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Yurt içinde İHH, sadece yardım dağıtmakla kalmıyor, özellikle sağlık personellerinin moral ve motivasyonunu diri tutabilmek için de çalışmalar gerçekleştiriyor.

  • Bu kapsamda İHH ekipleri, gece gündüz vatandaşlarımız için çalışan sağlık personellerine teşekkür etmek için hazırladığı hediye paketlerini, hastane hastane dolaşarak ilgili birimlere teslim etti. Araçlar yola çıkmadan önce 15 farklı İHH aracı dezenfekte edildi. İHH, İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki 15 hastanede hizmet veren 10 bin sağlık personeline bugün; maske, eldiven, yüz koruyucu maske, ıslak mendil, fındık, su, kek ve meyve suyunun bulunacağı hediye paketlerini ulaştırdı. Bugün yapılan son dağıtımla birlikte toplamda 30 hastanede 20 bin sağlık çalışanına hediye paketleri ulaştırılmış oldu.

İHH’dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
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İHH’dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, özverili çalışmalarından dolayı hediye paketleri teslim etti. Paketlerden bugüne kadar 30 hastanede 20 bin sağlıkçı istifade etti.

“Birliğimize vesile olsun”

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek moral ve motivasyonlarını diri tutabilmeyi umduklarını dile getirdi.

Durmuş Aydın, “Bildiğiniz gibi 3 ayı aşkındır dünyanın her tarafını kasıp kavuran koronavirüs ile alakalı küresel bir mücadele devam ediyor. Biz de İHH İnsanı Yardım Vakfı olarak bu süreçte elimizden geldiğince, başta Türkiye olmak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve Şimdi Dayanışma Vakti adı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biliyorsunuz bu süreçte en çok vefakar olan, en çok gayret gösteren ve bu konuda halkımız için elinden geleni yapan sağlık personellerimiz oldu. Biz de İHH olarak bu süreçte elimizden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyoruz. Biz, bu paylaşımı sağlık personellerimize yaparak tüm Türkiye’de birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını umuyoruz” dedi.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.
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