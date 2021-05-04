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Koronavirüs İki yerli korona ilacı geliyor Yedisi aşı 17 proje çalışması sürüyor
TÜRKİYE

​İki yerli korona ilacı geliyor: Yedisi aşı 17 proje çalışması sürüyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal, koronavirüse karşı yerli aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili müjde verdi. Ağustosta iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini söyleyen Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de yıl sonunu işaret etti. 17 projenin 7’sinin aşı çalışması olduğunu açıklayan Mandal, “Yerli aşı yıl sonuna kadar kullanıma girecek’’ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İki yerli korona ilacı geliyor: Yedisi aşı 17 proje çalışması sürüyor
Hasan Mandal

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, koronavirüse karşı yerli aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Mandal, Kovid-19 salgınının başladığı dönemde Türkiye’de aşı ve ilaç geliştirmelerine yönelik yeni yöntemle 49 farklı kuruluş ve 436 araştırmacının bir araya geldiği bir platform oluşturduklarını söyledi. Bu alanda 17 proje yürütüldüğünü, bunlardan 7’sinin aşı projesi olduğunu ifade eden Mandal, aşı projelerinden de 3’ünün ön planda bulunduğunu dile getirdi. Bunlardan VLP aşısıyla ilgili yakın zaman Bakan Varank’ın da paylaşımda bulunduğunu, Bakan Varank ve kendisinin bu aşının faz 1 aşamasında gönüllü olduklarını hatırlattı.

Dün yapılan 243 bin 648 Kovid-19 testi sonucunda, 2 bin 501’i hasta olmak üzere 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinası ise sona erdi. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8 olarak kayda geçti.
Dün yapılan 243 bin 648 Kovid-19 testi sonucunda, 2 bin 501’i hasta olmak üzere 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinası ise sona erdi. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8 olarak kayda geçti.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak
KORONAVİRÜS
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak

GÜZ DÖNEMİNDE ÜRETİM

  • “27 Mart’ta başladığımız faz 1 çalışmasının şu an 1. fazı tamamlanmak üzere” diyen Mandal, şöyle devam etti: “Bu hafta sonunda biz de 2. dozlarımızı olacağız ve faz 1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da yine her bir çalışma doğru gittiğinde faz 2 çalışmasına geçmiş olacağız. Takibinde 1,5 ve 2 ay gibi bir süreyle faz 2 çalışması gerçekleşecek. Sonrasında da ağustos ayında faz 3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da faz 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma, hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz.” Mandal, “Ülkemizdeki değişik firmalarımız tarafından var olan altyapılarda, bu yılın inşallah güz döneminden itibaren Türkiye’de geliştirilen aşıların üretimi mümkün olacak” dedi.

Yerli aşı ne zaman çıkacak?
ÖZGÜN
Yerli aşı ne zaman çıkacak?

İKİ İLAÇ BİRDEN

İlaç çalışmalarına da değinen Mandal şunları söyledi: “Tabii ki bu sürecin diğer aşaması olan ilaç ve tedavi yöntemlerinde de 2 yeni molekül, başka amaçlara yönelik kullanılan, başka hastalıklarda kullanılan molekül Kovid-19 tedavisinde bu hafta faz 2 çalışmalarına başlıyor. Dolayısıyla faz 1’i atlayıp, direkt faz 2 çalışmalarına başlıyor. Bunlardan birisi Ankara Üniversitesi’ndeki hocalarımızla geliştirilen ‘Ribavirin’ olarak ifade edilen bir tedavi yöntemi, ilaç tedavisi. Diğeri de Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki hocalarımızla geliştirilen ‘Montelukast’ diye ifade edilen yine bir ilaç. Burada hedef ağustos ayında bu 2 ilacın da inşallah insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz.”

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