​İki yüz altmış bin personelle dinamik denetim​

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kontrollü Normalleşme” döneminde “Dinamik Denetim Modeli”ne geçildiğini duyurdu.
- Soylu, “İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Bugün 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz.”dedi.
"Dinamik Denetim Modeli"
Soylu “Bizim bu haritanın her yerini mavi yapma yükümlülüğümüz var. Mevcut mavileri de koruma yükümlülüğümüz var. Her ilin vaka durumunun sürekli değiştiğini defalarca gördük. Bu yeni dönemde, ‘Dinamik Denetim Modeli’ olarak adlandırdığımız yoğunlaştırılmış denetimler için adımlar atacağız.” şeklinde konuştu.
"Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"
- Soylu, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali, kaymakam, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarının bugün sahada olacaklarını açıkladı. Soylu, denetimde teknolojiyi de kullanarak ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ kameralarından da istifade edeceklerini söyledi.