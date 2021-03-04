​İki yüz altmış bin personelle dinamik denetim​ İki yüz altmış bin personelle dinamik denetim İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadelede başlatılan ‘Kontrollü Normalleşme’ döneminde 260 bin personelin dinamik denetleme yapacağını söyledi. Soylu, “Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz” dedi.

Haber Merkezi 04 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 04 Mart 2021, 02:23 Yeni Şafak