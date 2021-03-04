Koronavirüs İki yüz altmış bin personelle dinamik denetim
TÜRKİYE

​İki yüz altmış bin personelle dinamik denetim​

İki yüz altmış bin personelle dinamik denetim

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadelede başlatılan ‘Kontrollü Normalleşme’ döneminde 260 bin personelin dinamik denetleme yapacağını söyledi. Soylu, “Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali, kaymakam, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarının bugün sahada olacaklarını açıkladı.
Bakan Soylu, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali, kaymakam, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarının bugün sahada olacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kontrollü Normalleşme” döneminde “Dinamik Denetim Modeli”ne geçildiğini duyurdu.

  • Soylu, “İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Bugün 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz.”dedi.

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"Dinamik Denetim Modeli"

Soylu “Bizim bu haritanın her yerini mavi yapma yükümlülüğümüz var. Mevcut mavileri de koruma yükümlülüğümüz var. Her ilin vaka durumunun sürekli değiştiğini defalarca gördük. Bu yeni dönemde, ‘Dinamik Denetim Modeli’ olarak adlandırdığımız yoğunlaştırılmış denetimler için adımlar atacağız.” şeklinde konuştu.

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"Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"

  • Soylu, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali, kaymakam, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarının bugün sahada olacaklarını açıkladı. Soylu, denetimde teknolojiyi de kullanarak ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ kameralarından da istifade edeceklerini söyledi.
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