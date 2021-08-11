​İkinci dozdan kaçışın bahanesi olmaz

Kovid-19 aşılamasında iki doz arasında oluşan 12 milyon doz farkın kapatılması toplumsal bağışıklık için kritik önemini korurken, bu konuda ağırdan alanların gerekçeleri pes dedirtiyor. Türkiye’de toplam uygulanan doz sayısı 79 milyona yaklaştı. Bunlardan 42 milyon 542’si ilk, 30 milyon 440 bini ise ikinci doz. İki doz arasında 12 milyon fark bulunuyor.

Mustafa Hasöksüz

SPOR Aşı olmayana tribün yasağı

YANLIŞ BİLGİLER ETKİLİYOR

İkinci dozdan kaçışın sebeplerini sıralayan Prof. Hasöksüz, şunları söyledi: “Aşı yaptırmayanların büyük bir çoğunluğu sosyal medyayı sık kullanan kişiler. Bu vatandaşlar maalesef yanlış bilgilerle aşıların yan etkileri konusunda çekingen davranıyorlar. Diğer önemli bir konuda tek doz aşıdan sonra bunun yeterli olduğuna inanmaları. Maalesef günlük pozitif vakaların önemli bir bölümü de tek doz yaptırıp ikinci dozlarını yaptırmayanlar. Maske ve mesafenin koronavirüse karşı korunmada yeterli olduğunu düşünüp aşı olmayan insanlar var. Ayrıca sanırım kişiler arasında bir etkileşim var. İki doz olanlar maske ve mesafeyi bırakınca tek doz olanlar veya aşısızlar da bunlara uyuyor.” Prof. Hasöksüz, aşı yaptıranların da hastalandığına ilişkin düşüncenin ikinci doza mesafeli davranmada etkili olduğunu söyledi.

GÜNDEM Vakaların arttığı Rize'de yeni karar: Randevusuz hasta kabul edilmeyecek

TATİLCİLER İHMAL EDİYOR

Hasöksüz, ikinci dozları yaz tatilleri nedeniyle ihmal edenlerin de olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Aşı olmama konusunda az da olsa bir grup daha var, ilk dozlarını yaptırdıktan sonra tatile giden ve dönünce yaptırmak isteyenler. Aslında böyle düşünenler gittikleri bölgelerde de aşı yaptırabileceklerini bilseler sanırım onlar da yaptırırlar. İkinci aşıdan 14 gün sonra tam korunma başlar. İlk doz aşısını olup tatile gidenlerde de bu bilgi eksik.”

REKLAM

KORUNMA TAM DOZLA MÜMKÜN