Koronavirüs İkinci Rus aşısı da Türkiyede üretilecek CoviVac için anlaşma yapıldı
TÜRKİYE

İkinci Rus aşısı da Türkiye'de üretilecek: CoviVac için anlaşma yapıldı

Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi, Rusya'da koronavirüsüne karşı geliştirilen CoviVac aşısının Türkiye'de üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmanın, Türk şirketinin CoviVac satın almasını içeren kontratın önünü açan bir adım olduğu kaydedildi. Türkiye bu anlaşmayla Rusya merkezli ikinci koronavirüs aşısının üretimine ev sahipliği yapacak.

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İkinci Rus aşısı da Türkiyede üretilecek: CoviVac için anlaşma yapıldı
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Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan ve Rusya'da üretilen Sputnik V'nin ardından bir diğer Rus aşısı da Türkiye'de üretilecek. Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye'de Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verilmiş, aşının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşmaya varılmıştı.

Mutabakat tamam

Sputnik'in haberine göre; Son olarak Turk İlaç, Rusya'da inaktif yöntemle geliştirilen CoviVac adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.

  • Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Uluslararası Gelişmiş Sistemler Araştırma Enstitüsü (IRIAS) ile hayata geçirildi.

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Kovid-19 aşısı için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; International Research Institute For Advance Systems (IRIAS) ile aşının Türkiye'de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalanmıştır."

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Rus aşısıyla ilgili diğer girişimler

Rusya, Chumakov Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının ülke içinde kullanımı için şubat ayında onay vermiş, mart ayında üretime başlamıştı. Öte yandan, Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Sputnik V için acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için müracaat edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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