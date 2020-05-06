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Koronavirüs İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
TÜRKİYE

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez dile getirdiği 'yeni normal'in 4 kuralını açıkladı. Yamanel, "'Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak; yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini gevşetmemesi uyarısı yapıldı.
Vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini gevşetmemesi uyarısı yapıldı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, normalleşme sürecini açıklarken ilk kez ifade ettiği 'yeni normal' döneminde uygulanacak kuralları anlattı.

Prof. Dr. Yamanel, vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini gevşetmemesi uyarısında bulunarak, "Kesinlikle bireysel kurallarımızı gevşetmememiz gerekiyor. Zaten alınan esnetme kararlarında da temel kurallar kaldı. Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak; yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı. 'Yeni normal' kurallarından aşının bulunup ya da çok etkin bir ilacın bulunup bağışıklığın global bir şekilde oluşmasından sonra vazgeçilebilir. Ondan dolayı 'yeni normal' kurallarını bu süreye kadar korumamız gerekir" diye konuştu.

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'GEVŞETİRSEK, YENİ PİKLER GÖREBİLİRİZ'

  • Prof. Dr. Yamanel, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getirerek, "Eğer etkin bir aşı ya da etkin bir tedavi yöntemi bulunamadıktan veya global bir bağışıklık olmadıktan sonra bizim mutlaka AVM'ler de açılsa, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız lazım, izolasyona, maske takmaya ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Eğer biz bu temel kurallara uyarsak herhangi bir artış olacağını düşünmüyorum. Ama bu temel kuralları gevşetirsek o zaman yeni pikler ve vaka sayılarında artış görebiliriz" dedi.

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'ALDIĞIM TEDBİRLERDE BİR GEVŞEME YOK'

Prof. Dr. Yamanel, kendisi virüsten korunmak için aldığı önlemlerde gevşeme yapmadığını ifade ederek, "Aldığım kişisel tedbirlerde kesinlikle bir gevşeme yok. Aynı kurallar geçerli. Ellerimi yıkıyorum, maskemi takıyorum, sosyal mesafemi korumaya dikkat ediyorum. Vaka ve ölüm oranlarında düşüş var. Bu doğrultuda yoğun bakıma giren hasta sayılarımız, entübe hasta ve vefat eden hasta sayılarımız azalıyor. Bunlar çok mutluluk verici şeyler. Bunlar artık piki, platoyu gördüğümüz, azalma evresine girdiğimizi gösteren bulgular. Bu durum mutluluk verici; fakat bunun rehavet yaratmaması gerekiyor. Mutlaka tedbirlere devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL ÇALIŞMALAR YAKIN ZAMANDA OLACAKTIR’

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Yamanel, "Aşı çalışmaları bütün ülkelerde hızlıca devam ediyor ve aşı için de büyük bir yarış var. Bizim ülkemizde de çok ciddi aşı çalışmaları var. Özellikle İngiltere, Rusya ve Almanya’da çok ciddi bir şekilde aşı çalışmaları var ve bunların da bir kısmı insan çalışmalarına geçti. Bu nedenle ümitliyiz. Güzel çalışmalar yakın zamanda olacaktır" dedi.

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