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Koronavirüs İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
TÜRKİYE

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı | İstanbul'da haftalık vaka sayısı kaç? En çok vaka görülen şehirler hangileri? En az vaka olan iller

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 kişi virüse yakalandı.

Haber Merkezi AA
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı | İstanbulda haftalık vaka sayısı kaç? En çok vaka görülen şehirler hangileri? En az vaka olan iller
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Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul zirvede

Haritaya göre, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 kişi virüse yakalandı.

Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.

En az vaka görülen iller

Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.


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