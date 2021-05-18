​İllere göre vaka sayısı haritası güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından güncellenen illere göre haftalık vaka sayısı haritasını yayımladı.

Bakan paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

En çok ve en az vaka görülen iller

Haritaya göre, İstanbul'da 100 binde 184, Ankara'da 152 ve İzmir'de 93 kişi virüse yakalandı.

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik en çok vaka görülen iller oldu.

En az vakalar ise, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

"Başardık yine başarabiliriz"

Bakan Koca, paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

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Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz.

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