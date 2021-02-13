Koronavirüs İngiliz Sağlık Bakanı Koronavirüs ile birlikte yaşanabilir
DÜNYA

İngiliz Sağlık Bakanı: Koronavirüs ile birlikte yaşanabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Matt Hancock
Matt Hancock

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle salgının "tedavi edilebilir" bir seviyeye ulaşacağını umduğunu kaydetti.

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"Aşılar özgürlüğe dönüşün anahtarı"

  • Ülkede yaygın Kovid-19 aşılamasına hızla devam edildiğini ve eylüle kadar tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerini vurgulayan Hancock, aşıları ve yeni tedavi yöntemlerini "özgürlüğe" ve "normal bir hayata" geri dönüşün anahtarı olarak niteledi.

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"Grip gibi olabilir"

Hancock, "Kovid-19 aşıları güvenli. Çok önemli bir klinik durumu olmayan herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru Kovid-19 salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi 'birlikte yaşanabilir' bir hastalık haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

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Son 24 saatte 13 bin 308 vaka

  • Öte yandan, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 14 milyon 556 bin 827'ye çıktı, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 26'sı aşılandı.

Ülkede 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunların 2 bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

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