İngilizler Türkiye'ye minnettar: Bakanlar tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, İngiltere'ye de defalarca el uzattı. İngiliz bakanlar, salgınla mücadele için ülkede ihtiyaç duyulan koruyucu ekipman desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi 24 Nisan 2020, 19:31 Son Güncelleme: 24 Nisan 2020, 19:43 AA