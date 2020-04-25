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Koronavirüs İngiltere ordusu koronavirüse karşı böcek savar siparişi verdi
DÜNYA

İngiltere ordusu koronavirüse karşı böcek savar siparişi verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronvirüse karşı vücuda dezenfektan enjekte etme önerisi hala konuşulurken İngiltere'den de ilginç bir yöntem haberi geldi. İngiliz ordusunun askerlerini virüsten korumak için böcek ilacı siparişi verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
İngiliz ordusu askerlerine böcek ilacı dağıttı.
İngiliz ordusu askerlerine böcek ilacı dağıttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsle mücadelede deri altına dezenfektan enjekte edilmesinin araştırılmasına dair sözlerinden sonra bir başka tartışılan önlem de İngiltere ordusundan geldi.

Sky News'un haberine göre İngiliz askerlerinin koronavirüsten korunması için böcek kovucu ilaç madde verildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada askerleri koronavirüs hastalığından korumak için böcek savar olarak kullanılan limon okaliptüs yağı ekstresi (Citriodiol) siparişi verildiğini doğruladı.

Bu haberin üzerine İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) bu malzemeleri kullanmanın koronavirüse karşı koruduğuna dair bir bulgu olmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü de bu maddenin koronavirüse karşı koruduğuna dair bir kanıt olmadığını aktardı.

Sky News'e ismini vermeden konuşan bir kaynak, bu maddenin isteğe bağlı kullanılacağını; koronavirüse karşı korumasa bile bir riskinin de olmadığını belirtti.

Aynı zamanda sosyal mesafe önlemlerinin yanı sıra ordu personelinin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için D vitamini takviyesi gibi alınan ek önlemlerden biri olduğu aktarıldı.

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