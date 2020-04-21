İngiltere'de koronavirüs dalgası devam ediyor: Son 24 saatte 823 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16 bin 509'dan 17 bin 337'ye, vaka sayısı 4 bin 301 artarak 129 bin 44'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 626 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 397 bin 670'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 535 bin 342'ye yükseldi.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449 ve 823 olarak kayıtlara geçti.

24 saat içindeki can kaybının 449'dan 823'e çıkmasının hafta sonu verilerinin hafta içi kayıtlara geçmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

FOTOĞRAF 4 Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiğini aktardı. Habere göre, Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan’a (274 Türk lirası) satılıyordu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak. Çin'de bir ilk: En çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği 'besleyici' olduğuna inanılan Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladığı belirtildi. 11 kiloya kadar ulaşabilen farelerin satış fiyatları ise şaşırtıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

REKLAM

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.