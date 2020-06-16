Irak’ta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti Irak’ta yeni tip korona virüsten (Kovid-19) son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 23:07 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 23:15 İHA