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Koronavirüs Irakta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti
TÜRKİYE

Irak’ta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti

Irak’ta yeni tip korona virüsten (Kovid-19) son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 60 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 712’ye ulaştı. Irak’ta Mart ayında baş gösteren koronavirüs salgınında bir günde en yüksek ölüm sayısının kayda geçtiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte bin 385 kişide virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 22 bin 700’e yükseldiği ifade edildi. Toplam 9 bin 862 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği aktarıldı.


Irak’ta Mart ayından bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen vaka sayısının artması dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları kurallara uymamakla suçluyor.

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