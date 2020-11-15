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Koronavirüs İranda güncel koronavirüs tablosu Son 24 saatte 459 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da güncel koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 459 kişi hayatını kaybetti

İran'da güncel koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 459 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya koronavirüs can almaya devam ediyor. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 41 bin 493 oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 12 bin 543 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 493’e vaka sayısının da 762 bin 68’e çıktığını aktardı.

Dünyada güncel koronavirüs tablosu: Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti
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Dünyada güncel koronavirüs tablosu: Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti

5 bin 666’sının durumunun ağır

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 666’sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 558 bin 818 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

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Ülkede 5 milyon 505 bin 88 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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