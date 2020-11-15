Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs salgınında ev içi bulaş riskine dikkat
TÜRKİYE

Koronavirüs salgınında 'ev içi bulaş' riskine dikkat

Koronavirüs salgınının artmasında ev içi bulaş riskinin büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Birlikte yaşayan aileler arasında yüksek bulaş oranları görüyoruz. Belki de salgının büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Maske ve sosyal mesafeyi mümkünse ev içinde de sürdürmeliyiz. ‘Zaten biz aynı evde yaşıyoruz’ sözü belki de ev içi bulaşın en önemli nedenlerini oluşturuyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Ev içi bulaş sayısında artış yaşanıyor.
Ev içi bulaş sayısında artış yaşanıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, gün geçtikçe artan koronavirüs salgınında ev içi bulaş riskine dikkat çekti.

Prof. Dr. Akkoyunlu, koronavirüsle ilgili olarak son zamanlarda paradigma değişimlerinin söz konusu olduğunu belirterek, “Artık tam bir salgın içerisindeyiz. Eskiden kontrol ettiğimizde temas var mı diye sorarken artık sormuyoruz. Çünkü her tarafta temas olabilme ihtimali var. Mesela çarşıda, pazarda, toplu taşımada, AVM’lerde veya iş yerlerinde temas riski oldukça yüksek. Özellikle bulaşlar enfeksiyon semptomları başlamadan 2-3 gün öncesinden başladığı için temasın farkına varamıyoruz” diye konuştu.

“İSVİÇRE PEYNİRİ MODELİNİ DİKKATE ALIN”

Salgının artmasıyla birlikte ev içi yayılımın da ciddi sorun teşkil ettiğine söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, şöyle devam etti:

  • "Eşler arasında veya aile içinde beraber yaşayan insanlar arasında artık yüksek bulaş oranları görüyoruz. Belki de salgının büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Aileden birine bulaştığı zaman hanedeki herkes maalesef enfeksiyon kapmış oluyor. Koronavirüsten korunmanın başlıca yolları sosyal mesafe, maske ve el hijyenidir. Korunma amacıyla yeni bir model düşünüldü. Buna İsviçre peyniri modeli deniliyor. İsviçre peynirinde delikler vardır. Bu modelde hane halkından biri enfeksiyonu dışarıdan alsa bile ev içindeki koruma önlemleri ile diğer hane halkına bulaş önlenmiş oluyor. Model, söz konusu korunma yollarında ortaya çıkabilecek en ufak bir ihmalin, hastalıkla sonuçlanacağını anlatıyor."

Bulaş başka türlü azalmaz: Evde bile maske mesafe temizlik
KORONAVİRÜS
Bulaş başka türlü azalmaz: Evde bile maske mesafe temizlik

'ZATEN AYNI EVDEYİZ' FİKRİ RİSKİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Akkoyunlu, salgının artmasıyla birlikte büyük önem taşıyan ‘ev hijyeni’ne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Artık maske ve sosyal mesafeyi mümkünse ev içinde de devam ettirmek gerekiyor. Maske olmasa bile sosyal izolasyonu ve hijyeni evde de sürdürmeliyiz. Buna dikkat eden ailelerde bulaş olmadığını görüyoruz. Yani aileden bir tanesine bulaşsa da ev içerisindeki sosyal izolasyon, havalandırma, hijyen tedbirleri uygulandığı zaman diğer bireylerin korunduğunu görüyoruz. Özellikle evde yaşlıların yaşadığı ortamlarda bunların şiddetle uygulanması lazım. ‘Zaten biz aynı evde yaşıyoruz’ sözü belki de ev içi bulaşın en önemli nedenlerini oluşturuyor. Bu dönemde ekstra dikkat etmemiz gereken şey ev hijyeni. Eskiden maske, mesafe, el hijyeni diyorduk artık ev hijyenini de eklemek gerekiyor."

Bilim Kurulu Üyesinden korkutan uyarı: Böyle bir durum olursa bu sefer koronanın yayılmasıyla karşılaşabiliriz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan uyarı: Böyle bir durum olursa bu sefer koronanın yayılmasıyla karşılaşabiliriz
Abone Ol Google News
Keşif yaparken yakalandılar

Keşif yaparken yakalandılar

Ankara'da DEAŞ'a operasyon: Telefonundan çıkanlar şoke etti.
Ölüm yolu

Ölüm yolu

​'Dünyanın en tehlikeli yolu' Türkiye'de, geçmek cesaret istiyor.
Fitil fitil getirmezsemvalilik yapmam

Fitil fitil getirmezsem
valilik yapmam

Diyarbakır Valisi, Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki gösterdi.
Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Aynı evi paylaştığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı, teslim oldu.
Yeşil ışık

Yeşil ışık

Beşiktaş yönetimi, Oumar Niasse ile görüşüyor.
İşte CHP demokrasisi

İşte CHP demokrasisi

​Kılıçdaroğlu parti içinde kıyım yapıyor.

Rakip Rusya

Rakip Rusya

A Milli Takım 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
Üç yıldır aranıyordu

Üç yıldır aranıyordu

Bir üst düzey FETÖ'cü daha paketlendi.
Türkiye olmazsa<br>anlaşma çöptür

Türkiye olmazsa
anlaşma çöptür

​Azerbaycan Milletvekili İbrahimqızı, Yeni Şafak'a konuştu.
Ses kayıtlarını<br>savcılığa veririm

Ses kayıtlarını
savcılığa veririm

HDP'yle ortak anayasa çalışmasını belgelemiş.
Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı

​İstanbul'un demir ağları birleşiyor.
Kekeç’i kaybettik

Kekeç’i kaybettik

​İki kez kanseri yendi ancak koronaya mağlup oldu.
Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Ermeniler Kelbecer'de ev ve ormanlık alanları ateşe verdi.
Ağır hasta<br>sayısı yükselişte

Ağır hasta
sayısı yükselişte

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Tunceli'de deprem oldu

Tunceli'de deprem oldu

​AFAD sarsıntının şiddetini 4.1 olarak açıkladı.
Tarihe altın<br>harflerle yazılacak

Tarihe altın
harflerle yazılacak

​Dağlık Karabağ'daki zafer hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.