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Koronavirüs Bill Gates ve eşinden yeni adım Korona aşısı için 70 milyon dolarlık ek fon
DÜNYA

Bill Gates ve eşinden yeni adım: Korona aşısı için 70 milyon dolarlık ek fon

ABD'li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurucusu olan vakıf, koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya “herkesin eşit erişimini sağlamak” amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlanacak.

Haber Merkezi DHA
Melinda Gates ve Bill Gates
Melinda Gates ve Bill Gates

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya “herkesin eşit erişimini sağlamak” amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı öğrenildi.

Fakir ülkelere de yardım ediliyor

Vakıf, fakir ülkelere de koronavirüs aşısının gidebilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği “COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü”ne (AMC) 50 milyon dolar, birkaç Kovid-19 aşı adayının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi.

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  • Vakıftan yapılan açıklamada, paranın koronavirüs salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.

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