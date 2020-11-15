Dünyada güncel koronavirüs tablosu: Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyon 329 bin 104 oldu.

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini geçti

ABD, 11 milyon 226 bin 218 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 814 bin 902 ile Hindistan, 5 milyon 848 bin 959 ile Brezilya, bir milyon 954 bin 599 ile Fransa, bir milyon 903 bin 253 ile Rusya, bir milyon 492 bin 608 ile İspanya, bir milyon 344 bin 356 ile İngiltere, bir milyon 304 bin 846 ile Arjantin, bir milyon 191 bin 4 ile Kolombiya ve 1 milyon 144 bin 552 ile İtalya izledi.

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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 318 bin 286 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 871 bin 375 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.