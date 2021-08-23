Koronavirüs Isparta Valisi Seymenoğlundan koronavirüs uyarısı Hastanelerimiz dolmaya başladı
TÜRKİYE

Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: Hastanelerimiz dolmaya başladı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, günlük Kovid-19 vaka sayılarının bir önceki yıldan fazla olduğunu ve hastanelerde yoğunluk başladığını belirterek, vatandaşları maske ve aşı konusunda duyarlı olmalarını yineledi.

Haber Merkezi İHA
Isparta Valisi Seymenoğlundan koronavirüs uyarısı: Hastanelerimiz dolmaya başladı
Vali Ömer Seymenoğlu, Keçiborlu'ya bağlı Özbahçe köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Keçiborlu ilçesine bağlı Özbahçe köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, koronavirüs (Kovid-19) hakkında açıklamalarda bulundu.

Kentte son zamanlardaki vaka artışlarına dikkat çeken Vali Seymenoğlu, şunları söyledi:

  • "Hastanelerimiz dolmaya başladı. Şuanda günlük vaka sayıları bir yıl öncekinden daha fazla. Hastanede yatan hasta sayımız daha fazla. Onun için ne olur bir müddet daha maske şartını yerine getirelim. Gerek olmadıkça düğünlerde çok oturmayalım. Cenazelerde, mevlitlerde kısa süreli baş sağlığı vermek lazım, duayı okuyup, Allah ısmarladık demek lazım ki bu süreci hızlı atlatalım. Doktorlar aşıyı ısrarla öneriyor. Aşılanmayı mutlaka yapmamız lazım. Birinci, ikinci, üçüncü sırası gelen ne ise mutlaka aşı yaptırmamız lazım."

Hayatının pişmanlığını yaşıyor: Aşı olmayan genç koronavirüsü 27 günde yendi
HAYAT
Hayatının pişmanlığını yaşıyor: Aşı olmayan genç koronavirüsü 27 günde yendi
Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.