İstanbul haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı: 747 kişiye yaklaşık 1 milyon 750 bin TL ceza İstanbul'da 20 Kasım'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldığı açıklandı.

Haber Merkezi 22 Kasım 2020, 14:59 Son Güncelleme: 22 Kasım 2020, 15:03 AA