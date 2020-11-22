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Koronavirüs İstanbulda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı 747 kişiye yaklaşık 1 milyon 750 bin TL ceza
TÜRKİYE

İstanbul haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı: 747 kişiye yaklaşık 1 milyon 750 bin TL ceza

İstanbul'da 20 Kasım'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da vatandaşlar kısıtlamalar bitince sokağa çıktı.
İstanbul'da vatandaşlar kısıtlamalar bitince sokağa çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza kesildiğini duyurdu.

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KISITLAMALARI İHLAL EDENLERECE CEZA YAĞDI

  • Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.

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Kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

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